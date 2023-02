Jazmín Pinedo sobre dejar ‘Mujeres al Mando'. | Fuente: Instagram

Tras más de seis meses de su salida del programa "Mujeres al mando" de Latina, la conductora Jazmín Pinedo reveló que está feliz de haber tomado tal decisión y estar al frente de "Esto es guerra".

Jazmín Pinedo aseguró que conducir "Esto es guerra" era lo que quería y buscaba, por lo que ahora llega a su casa de buen ánimo y hasta sus amigos notan un mejor semblante en ella.

“Cuando tú buscas algo o quieres algo, cuando llega ese momento, es realmente un goce. La disfrutas, la vives. Llego a mi casa contenta, emocionada”, le dijo Jazmín Pinedo a María Pía Copello.

“Mis amigos que no trabajan en televisión, ahora me ven y me dicen: qué diferencia, es como que antes estabas aburrida”, añadió la también modelo.

De acuerdo con lo que dijo Pinedo, otro de los motivos por el que está contenta es por la gente con la que trabaja. “Además porque es con gente que conozco, con quien he trabajado. Está Jota, Gino, me siento en familia”, sostuvo.

ABRUPTA SALIDA

A fines de enero, la conductora de televisión Jazmín Pinedo hizo su pase oficial a América TV, tomando el cargo como la nueva presentadora que acompañará a Gian Piero Díaz en “Esto es guerra”.

"Agradezco a América TV que me haya abierto nuevamente las puertas para conducir un programa que es un monstruo", dijo Jazmín Pinedo tras su regreso a dicho canal.

Asimismo, aprovechó para hablar sobre su salida de "Mujeres al mando". "Quiero tomarme unos segundos más para agradecerle a mi excasa televisora por estos cuatro años llenos de oportunidades. 'Esto es guerra' marcó en mi vida una etapa muy bonita", señaló.

