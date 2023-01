Jazmín Pinedo sobre los programas reality y de espectáculos: 'La televisión no educa'. | Fuente: Instagram

La exconductora de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo, aseguró que la televisión no es educativa. Después de conducir programas reality y de espectáculos, la modelo comentó que, si esos espacios existen, es porque la gente los consume.

“Yo he trabajado en programas de espectáculos, estuve conduciendo un reality y me da mucha gracia cuando la gente dice: ‘¿por qué existe esto? Es porque tú lo consumes, porque cuando les han ofrecido productos distintos la gente no voltea a mirar”, agregó en una entrevista con Jesús Alzamora.

Asimismo, Jazmín Pinedo recalcó que son los padres los que deben elegir lo que ven sus hijos.

“Lastimosamente hay un grupo amplio en nuestro país que necesita una mejor educación y un mejor soporte emocional. No te educas viendo televisión, si quieres educar a tu hijo y quieres un buen futuro para él, edúcalo tú. Hay muchísimas herramientas, pero no viendo noticias de farándula, sino otras cosas”, reflexionó la conductora.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo tuvo su paso por “Mujeres al mando” y siente que no está encasillada en el mundo del espectáculo y precisó que puede conversar de cualquier tema “con quien le dé la gana”.

JAZMÍN PINEDO SE ALEJA DE LA TELEVISIÓN

Jazmín Pinedo decidió alejarse de la televisión para retomar su carrera profesional luego de una década. Como confesó a inicios de este año, la conductora de televisión se enfocará en otros proyectos tras su salida de “Esto es Guerra” y, más recientemente, de “En boca de todos”, donde estuvo en reemplazo de Tula Rodríguez y Maju Mantilla

Al despedirse de “EBDT” la presentadora Jazmín Pinedo confirmó que su mayor motivo para tomar distancia de la pantalla chica es volver a sus estudios. En conversación para “La banca”, canal de YouTube de Jesús Alzamora, dejó en claro que no lo había revelado antes y recién decide hacerlo ahora.

“Mi decisión de retirarme de la televisión este año, no lo he dicho antes, pero ahora lo digo. Dije: ‘un ratito, necesito un tiempo’. No es lo mismo estudiar cuando tienes 20, que estudiar cuando tienes 30 y una hija de cinco años. Yo no solo trabajo en televisión, tengo otras entradas en mi vida de las que tengo que estar pendiente”, dijo la popular ‘Chinita’.

Por esa razón, Jazmín Pinedo ha rechazado algunas oportunidades de volver a trabajar en televisión peruana: “Decidí decirle que no a algunos proyectos este año para poder terminar mi carrera. Me falta un año y medio, según el tiempo que pueda darle. He dejado de estudiar 10 años y empiezo el 29 de este mes”.

