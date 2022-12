Jazmín Pinedo reveló que le abriría las puertas al amor, pero en otro momento. | Fuente: Instagram / Jazmín Pinedo

Tras su ruptura con Gino Aseretto, el padre de su hija, Jazmín Pinedo se encuentra viviendo una nueva faceta soltera y enfocada en proyectos personales. Sin embargo, esto no significa que a la fecha descrea del amor.

A través de sus redes sociales, la conductora de “Esto es Guerra” afirmó que no le cierra las puertas a volver a enamorarse, aunque prefiere hacerlo en otro momento. “Sí me daría otra oportunidad en el amor, pero ahorita me da flojera… creo en el amor y siempre creeré”, dijo desde su Instagram.

Por otro lado, tras una pregunta de sus seguidores, Jazmín Pinedo aseguró que, tras una ruptura amorosa con Aseretto, comienza un nuevo inicio. “Todos podemos siempre volver a empezar”, indicó. Y, seguidamente, brindó algunos tips al respecto:

“Distrae tu mente, prueba algún deporte extremo, viaja, conoce gente nueva, visita a tus amigos, a tu familia, abraza y quiere a otras personas... Engríete y disfruta de ti misma, anda al cine a ver una ‘pela’ sola o a cenar algo rico, medita, lee, encuéntrate de nuevo... no odies, disculpa y suelta”, concluyó.

“LAS INCONFESABLES”

Con “Esto es Guerra” en pausa debido al aislamiento social obligatorio por el nuevo coronavirus, Jazmín Pinedo aprovecha las plataformas digitales para lanzar nuevos proyectos.

Así, junto a Vania Bludau, Brenda Carvalho y Carla Chuiman, conducirá “Las inconfesables”, que será transmitido a través del canal de YouTube del programa. En el espacio, las cuatro presentadoras prometen contar aspectos de su vida sin filtros ni tapujos.

Este programa web será transmitido desde el 23 de mayo a las 10 p.m. Desde allí, Pinedo y sus compañeras podrán tocar todo tipo de temas que, por lo usual, no suelen abordarse frente a las cámaras de televisión.

“¡Somos las inconfesables! Este sábado a las 10:00 p.m. en YouTube. ¡Suscríbete para reírnos juntas!”, escribió Carla Chuiman, hija del actor Adolfo Chuiman, en su cuenta de Instagram.

