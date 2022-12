Jazmín Pinedo estará este domingo en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo estará este domingo en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, que conducen Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. La modelo habló de su experiencia en el espacio gastronómico, en el que competirá con el cantante Josimar, y de su talento para la cocina.

“No tengo una mala relación con la cocina, además, Yaco y Ethel me hicieron sentir súper cómoda, me divertí un montón, me pareció súper entretenido esto de cocinar en poco tiempo”, comentó.

“La verdad, la cocina no es de mis pasiones, no voy a decir que estoy todo el día metida en la cocina, pero disfruto hacerlo. Los fines de semana casi siempre preparo algo para mi familia y lo disfruto un montón”, añadió la también conductora.

Asimismo, contó que, aunque no ha enamorado con sus preparativos gastronómicos, a ella sí, en algún momento, la conquistaron por el estómago, pues indicó que tiene una adicción a la comida nacional.

“No, no creo que haya conquistado a nadie por el estómago, debo haber sorprendido, pero no conquistado. ¿Y a mí me han conquistado? Sí, yo tengo una adicción por la comida, especialmente por la comida peruana, qué cosa tan exquisita, y sí, alguna vez alguien me ha conquistado por el estómago”, expresó Jazmín Pinedo.

En ese sentido, la “guerrera” reveló su “regla básica” para mantenerse en forma, la cual le funciona muy bien, desde hace mucho tiempo: “Yo no hago dieta y tampoco entreno, pero sí tengo una regla básica: de lunes a viernes cuido lo que como”, indicó.

“Esos días no como ni arroz, ni papas, ni pastas; solo verduras, pescados, carnes. Y ya los fines de semana, de las diez de la noche del viernes hasta las diez de la noche del domingo, me desbando y como de todo, todo lo que quiero, y no tengo límites. Este plan me funciona bastante bien”, concluyó.

