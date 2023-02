Jazmín Pinedo responde a Latina por demanda. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo inició el 2020 siendo conductora del programa “Esto es Guerra” y causó revuelo en todos los medios ya que, al parecer, su salida de Latina no fue la mejor. En una entrevista con “Domingo al Día” de América Televisión, la conductora confesó sentirse triste por cómo sucedieron las cosas.

A pesar de la demanda que le entabló el canal de Jesús María, la expareja de Gino Assereto, aseguró que se siente agradecida por la oportunidad que le dieron. “Es una mezcla entre sorpresa y tristeza, pero ese sentimiento no tapa mi agradecimiento”, sostuvo.

Con la voz entrecortada, Jazmín Pinedo, no pudo evitar llorar frente a cámaras y mostró su lado sensible: “Lo que pasa es que la gente no lo ve así, pero si soy súper sensible. Cuando te digo que me da tristeza, no es broma, de verdad me da tristeza, pero bueno, yo tengo otra cosa que me enseñó mi abuelito: todo pasa”.

Habló sobre la demanda de Latina y respondió claro: “Cuando uno tiene la verdad de su lado, todo pasa más rápido”.

¿SE RECONCILIARÁ CON GINO ASSERETO?

En otra parte de la entrevista, Jazmín Pinedo contó sobre cómo lleva la ruptura con el padre de su hija, Gino Assereto.

“Tengo harto cariño y respeto, no ha sido fácil, creo que ninguna persona que haya sentido cosas muy bonitas pueda pasar por algo así y no sentirse mal. Como lo comunicamos, no estamos hace varios meses, se especulaba hace ya varios meses, pero nunca lo dijimos porque nos protegíamos”.

La presentadora aseguró que tienen una buena relación como amigos y como padres, siendo eso más importante que una relación sentimental. Además, confesó que están bien por su hija ya que ella necesita a sus padres.

Además, la modelo destacó que ahora que comparten el mismo centro de trabajo tendrán más tiempo para que su pequeña los vea a los dos. “Vamos a poder ahorrar tiempo”, añadió Pinedo.

