La conductora de 'EEG' se refirió a los comentarios negativos que recibe en las redes sociales. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo se defendió de las críticas en las redes sociales, poco después de que protagonizara un tenso momento en la conducción de “Esto es Guerra”. La popular presentadora asegura que su vida frente a sus seguidores es muy natural, ya que no se considera una “influencer”.

“No produzco contenido como hacen muchas bloggers o influencers. Yo no me considero una influencer, creo que lo soy de casualidad”, dijo para América Espectáculos. “Mis redes sociales se manejan súper naturales, súper orgánico. Si yo hago algo, te lo muestro, y si no quiero, no te muestro. Así sucesivamente, no es que genere específicamente un contenido”.

Hace unos días, Pinedo compartió una fotografía de ella en bikini y una usuaria expresó un calificativo hacia su cuerpo. Ante ello, la conductora de “EEG” decidió no quedarse callada y responder, y por esa razón, también ha recibido críticas. “O sea, ¿tú me golpeas y yo tengo que decir ‘gracias’?”, agregó.

LAS CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Para Jazmín Pinedo, los comentarios en su contra no son algo nuevo en su vida y ha aprendido a tomárselos como parte del día a día. Si bien, hay muchas personas que la aplauden por su éxito gracias a su trabajo en la televisión, no falta la gente que está a la expectativa del lado negativo de sus redes sociales.

“He lidiado con esto hace un buen rato. Es más, ahora me parece hasta un chiste”, expresó la ex chica reality. “Hay gente linda que te escribe cosas bien bonitas y es feliz, y te lo demuestra. Y hay gente que no lo es tanto, obviamente siempre está a la expectativa de la crítica o querer molestar”.

Recientemente, Jazmín Pinedo fue duramente criticada por un intercambio de comentarios que tuvo con Michelle Soifer durante una de las emisiones de “Esto es Guerra”, luego de que la conductora decidiera alentar al participante que ganó a Said Palao, quien había sido felicitado por su pareja Alejandra Baigorria.

