Jazmín Pinedo no fue a la fiesta de cumpleaños de Karen Schwarz. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz y Jazmín Pinedo han estado envueltas en un tema sobre la amistad. Pinedo aseguró que no tiene muchos amigos en la televisión, entre ellas Maricris Rubio con quien perteneció al grupo de “Las Vengadoras”.

Luego de toda esta polémica, Schwarz declaró al diario Ojo que la invitó a su fiesta de cumpleaños en enero y que ella no fue: “La invité a mi cumpleaños, lamentablemente no pudo ir, me pidió disculpas”.

A pesar de ello, Karen Schawrz aseguró que sigue conversando con Jazmín Pinedo y no quiere que se siga especulando sobre su enemistad:

“Inventan tantas historias, Jazmín y yo estamos en contacto. No hay enemistad con ella, le estoy deseando lo mejor, me encanta cómo conduce, lo está haciendo super bien”.

Karen Schawrz agregó que las personas buscan que entre ella y la expareja de Gino Aseretto se genere una discusión.

“La gente no entiende nada y la gente quiere hacer pelear a la gente, porque le da la gana. Cathy y yo somos amigas de Jazmín, nos escribimos por interno y no tengo por qué estar diciendo lo que nos escribimos. Así que, gente, no invente historias”, aseveró.

Cabe resaltar que el programa fue grabado cuando la popular 'Chinita' todavía pertenecía a “Mujeres al mando” y aún estaba vigente su contrato, sin embargo, su aparición generó una serie de comentarios.

Además, vale recordar que cuando ingresó a “Esto es Guerra”, Cathy Sáenz y Karen Schawrz se sorprendieron porque Jazmín Pinedo no les había comentado sobre su salida del canal.

Sin embargo, Sáenz le mandó un mensaje felicitándola por su nuevo trabajo y le dio a entender que los contratos en televisión deben cumplirse:

“Para ti, Jazmín, solo desearte el mayor de los éxitos...Decir que de repente yo no me las olía es imposible, soy productora de televisión desde hace más de 21 años, pero también sé que existen cláusulas que no se deben romper”.

