Tomó por sorpresa a muchos, incluidas sus excompañeras de trabajo. Jazmín Pinedo, ahora conductora de “Esto es Guerra”, apareció en la promoción de “Noche de patas” —programa de Latina— como invitada para la edición de este 7 de febrero.

La situación despertó las críticas y Cathy Sáenz decidió responder sobre Pinedo y la relación que la une a ella. “Jazmín es mi amiga. Hay un ataque en las redes, pero en verdad uno ya no puede hacer nada”, dijo.

“Para que vean, qué bueno que hay otra parte de la historia siempre y que las personas inventan”, agregó Karen Schwarz. La también modelo agregó que las personas buscan que entre ellas y la expareja de Gino Aseretto se genere una discusión.

“La gente no entiende nada y la gente quiere hacer pelear a la gente, porque le da la gana. Cathy y yo somos amigas de Jazmín, nos escribimos por interno y no tengo por qué estar diciendo lo que nos escribimos. Así que, gente, no invente historias”, aseveró Schwarz.

LO QUE DIJERON SCHWARZ Y SÁENZ

Como se recuerda, fue la esposa de Ezio Oliva quien mostró el adelanto en televisión, lo que llevó a que Cathy Sáenz dijera: “No estaba muerta, estaba de parranda, la vieron, ¿no?, la vieron”.

Sin embargo, Karen Schawrz comenzó a bailar como si le despreocupara que su compañera Jazmín Pinedo esté de regreso a Latina solo para “Noche de patas”.

Cabe resaltar que el programa fue grabado cuando la popular 'Chinita' todavía pertenecía a “Mujeres al mando” y aún estaba vigente su contrato, sin embargo, su aparición generó una serie de comentarios.

Además, vale recordar que cuando ingresó a “Esto es Guerra”, Cathy Sáenz y Karen Schawrz se sorprendieron porque Jazmín Pinedo no les había comentado sobre su salida del canal.

Sin embargo, Sáenz le mandó un mensaje felicitándola por su nuevo trabajo y le dio a entender que los contratos en televisión deben cumplirse:

“Para ti, Jazmín, solo desearte el mayor de los éxitos...Decir que de repente yo no me las olía es imposible, soy productora de televisión desde hace más de 21 años, pero también sé que existen cláusulas que no se deben romper”.

