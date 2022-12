Jazmín Pinedo habló sobre su vida profesional | Fuente: Instagram

Luego de grabar el programa de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, que se emitirá este domingo, Jazmín Pinedo fue consultada sobre su situación sentimental, pues ya son casi dos meses desde su separación con Gino Assereto.

La modelo comentó que “está bien” y que actualmente tiene varios proyectos profesionales. “En este momento estoy enfocada en otras cosas que no están relacionadas al tema sentimental”, sostuvo.

“Estoy un poco ordenándome, acomodándome al nuevo horario, además, estoy concentrada en la nueva etapa que voy a vivir con mi bebé, quien ya va a entrar al 'cole' de grandes”, agregó Pinedo.

La conductora de "Esto es Guerra" también dijo que está “muy bien” en el reality juvenil y que quiere que “los guerreros den lo mejor que tienen, ellos son unos capos”. “Yo soy super picona, no me gusta perder, pero no soy la única, Gian Piero también es bien picón”, agregó.

Respecto a su faceta como actriz, manifestó que está muy agradecida por la oportunidad y que quiere seguir aprendiendo. “Me gusta hacer un poco de todo, y agradezco que se me haya dado la oportunidad sin ser actriz, me encanta la idea de seguir aprendiendo y creciendo, y de tener nuevos proyectos y metas. Y, bueno, también, ahora estoy trabajando en un proyecto que es secreto, y de eso no puedo decir nada aún”, expresó.

Para Jazmín Pinedo, “hay muchas cosas que pasaron antes de que yo lo imaginara, y eso me da mucho gusto”, por lo que siente que ha estado “adelantada en el tiempo”. La modelo de 29 años aseguró que ha cumplido sus sueños y que ahora quiere empezar a disfrutar la vida.

“Profesionalmente, quiero seguir aprendiendo, seguir absorbiendo todas las enseñanzas que se me están presentando. Me gustaría hacer más cosas en la actuación y, también, quiero divertirme, le he puesto check a muchos de los sueños que tenía por cumplir y creo que es momento de disfrutar, de divertirme y de ver qué tiene preparada la vida para mí”, concluyó.

Te sugerimos leer