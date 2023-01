La conductora de 'Esto es Guerra' aclaró nuevamente su situación amorosa. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo está soltera y no desea seguir respondiendo a preguntas sobre su vida amorosa. La conductora de “Esto es Guerra” aclaró que ella y Gino Assereto mantienen una gran relación como padres de su hija y, por otro lado, no está interesada en tener una nueva pareja.

En conversación con América Espectáculos, la popular ‘Chinita’ aseguró que conserva una bonita relación con su expareja Gino Assereto por la crianza de su pequeña Khaleesi, fruto de su romance con el chico reality. Ambos están enfocados en sus labores como padres y nadie le debería sorprender que eso sea así.

“Creo que la gente se sigue sorprendiendo de vernos a Gino y a mí juntos, cuando no tendría que ser una sorpresa. Somos dos papás que tienen una excelente relación y van a seguir viéndose cuando tenga que ser por el bien de mi hija. Es a lo que deberíamos apuntar todos en general”, expresó Pinedo.

Sin embargo, Jazmín Pinedo mostró su incomodidad al recibir nuevamente la pregunta si está saliendo con alguien en estos momentos. Responder constantemente a ello le resulta tedioso, y considera que no tendría razón para brindar explicaciones a personas que son ajenas a su vida.

“No estoy saliendo con nadie”, rechazó nuevamente sobre los rumores tras su separación de Assereto. “Podría salir siempre a estar aclarando, desmintiendo y esto, pero me da flojera. Yo no le tengo que dar explicaciones de mi vida a nadie. Mi familia sabe quién soy, lo que soy, valgo y hacia dónde voy. Para mí, eso es suficiente”.

CRÍTICAS EN INSTAGRAM

Hace poco, la ex chica reality fue criticada por una usuaria en Instagram, debido a que publicó un plato de comida. Así es como fue centro de comentarios negativos por supuestamente gustarle una vida “llena de lujos” por lo que se ve en sus redes sociales.

“Nada es inalcanzable, todo se logra con esfuerzo y trabajo. Millonaria no soy”, señaló Jazmín Pinedo a América Espectáculos. “Para eso es el Instagram, para mostrar lo que haces o no haces, lo que a ti se te dé la gana. Si alguien no le gusta verlo, me bloqueas, no me ves y listo”.

