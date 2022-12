Jazmín Pinedo afirmó que todavía cree en el amor y el matrimonio. | Fuente: Instagram / Jazmín Pinedo

No pierde la fe. Tras el fin de su relación con Gino Assereto, Jazmín Pinedo se mantiene soltera, pero confesó que continúa creyendo en el amor y el matrimonio a pesar de que una vez le pidieron la mano y no llegó a casarse.

Para las cámaras de “América Espectáculos”, la conductora de “Esto es guerra” aseguró que una boda es un tema sobre el que no tiene tiempo para pensar. Ella aludió a este compromiso luego de aparecer en una nota televisiva junto a su hija Khalessi, ambas arregladas con vestidos de novia.

“No pienso tanto [en el matrimonio]. A mí me pidieron la mano, pero no llegué a casarme. Creo que un matrimonio involucra más que un papel. Algún día me gustaría tener la bendición de Dios con alguien que yo ame y que me ame. Cuando quiera, hay que esperar no más”, señaló.

En ese sentido, Pinedo reveló que cree en la convivencia antes del matrimonio. “Siempre, porque creo que es importantísimo saber con quién te vas a casar para que dure para siempre. A pesar de todo, sigo creyendo en el amor, seguiré creyendo como princesa de Disney”, indicó.

PINEDO RESPONDE A SUS DETRACTORES

El pasado mes de septiembre, Jazmín Pinedo se defendió de las críticas en las redes sociales, poco después de que protagonizara un tenso momento en la conducción de “Esto es guerra”. La popular presentadora asegura que su vida frente a sus seguidores es muy natural, ya que no se considera una “influencer”.

“No produzco contenido como hacen muchas bloggers o influencers. Yo no me considero una influencer, creo que lo soy de casualidad”, dijo para "América espectáculos". “Mis redes sociales se manejan súper naturales, súper orgánico. Si yo hago algo, te lo muestro, y si no quiero, no te muestro. Así sucesivamente, no es que genere específicamente un contenido”.

Días antes, Pinedo compartió una fotografía de ella en bikini y una usuaria expresó un calificativo hacia su cuerpo. Ante ello, la conductora de “EEG” decidió no quedarse callada y responder, y por esa razón, también ha recibido críticas. “O sea, ¿tú me golpeas y yo tengo que decir ‘gracias’?”, agregó.

Para Jazmín Pinedo, los comentarios en su contra no son algo nuevo en su vida y ha aprendido a tomárselos como parte del día a día. Si bien, hay muchas personas que la aplauden por su éxito gracias a su trabajo en la televisión, no falta la gente que está a la expectativa del lado negativo de sus redes sociales.

