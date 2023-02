La conductora Jazmín Pinedo no está interesada en reanudar su vida amorosa. | Fuente: Instagram

La conductora de “Esto es Guerra” se sinceró sobre su actual situación sentimental, luego de más de medio año de haber oficializado su separación de Gino Assereto. Cabe recordar que, de acuerdo al programa “Magaly TV: La Firme”, la modelo se vio relacionada al actor Jesús Neyra, su expareja.

En conversación con Estás en todas, Pinedo habló sobre su soltería y descartó que existan demasiados pretendientes a su alrededor. “Tú que estás soltera ¿los pretendientes están ahí?”, le consultó Sheyla Rojas ante los rumores que se entretejen en la vida sentimental de la popular 'Chinita'.

“No hay tantos pretendientes, me los han ido ‘chuntando’, pero la verdad es que prefiero no dar especificaciones porque no necesito, no me pretendan”, respondió la presentadora. Ella rechazó que estuviera saliendo con varias personas luego del fin de su relación con Gino Assereto.

Sin embargo, Jazmín Pinedo hizo hincapié en un mensaje para todos los que intenten tener un romance con ella en el futuro. “Peruana que se respeta elige. No me llames, yo te llamo”, dijo para espantar a todos los pretendientes que buscan salir con la popular presentadora de “Esto es Guerra”.

Hace unas semanas, “Magaly TV: La firme” vinculó a la conductora de televisión con el actor Jesús Neyra, con quien tuvo una relación en el pasado. Hasta la fecha, ella no se ha referido a lo visto en las imágenes captadas por el programa conducido por Magaly Medina.

GINO ASSERETO REGRESA A “EEG”

El chico reality Gino Assereto volvió a “Esto es Guerra”, luego se atravesar una situación delicada de salud. Ante ello, recibió la bienvenida de sus compañeros, y también de su expareja Jazmín Pinedo. Incluso, reveló que la relación de ambos no ha cambiado en este tiempo de distanciamiento.

“En ese momento, le dije que me encantaría que regrese. Es una buena oportunidad, ahora es una situación difícil para todos. Así que no está de más estar con sus compañeros y tener un trabajo. Nuestra relación sigue exactamente igual”, expresó la conductora a América Espectáculos.

