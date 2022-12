Durante la más reciente emisión de 'Esto es Guerra', esto dijo Jazmín Pinedo a su expareja Gino Assereto. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo aseguró que no extrañaba a Gino Assereto, debido a que lo ve todo el tiempo. En ese sentido, no desaprovechó la oportunidad de recalcar que ambos se guardan cariño pese a no estar juntos.

Durante una de las dinámicas del reality juvenil “EEG”, donde los participantes se dedican canciones unos a otro, Pinedo y Assereto compartieron un momento ante las pantallas de América TV. Cabe destacar que, ninguno de los dos normalmente interactúa demasiado públicamente, luego de su separación.

Así fue como la presentadora le cantó el tema “Me vas a extrañar”, de N’ Samble, mientras que su expareja entonó las letras de “Día de suerte”, de Alejandra Guzmán. Ante ello, las referencias fueron muy claras hacia ella, incluso, le dijo lo siguiente: “Tú dices: me vas a extrañar, ¿Tú no me extrañas?”.

“No, yo te tengo cerca, lo que pasa es que te tengo cerca pues. No te puedo extrañar porque si no te tuviera cerca, te extrañaría”, explicó Jazmín Pinedo en respuesta a Gino Assereto, expareja y padre de su hija Khaleesi. “La gente no nos entiende, pero nosotros nos queremos un montón”.

EL CUMPLEAÑOS DE JAZMÍN PINEDO

Desde sus redes sociales, Assereto compartió una tierna fotografía de ambos en sus historias de Instagram. Adicional a ello, expresó sus cariñosas felicitaciones a la madre de su hija en su cumpleaños número 30, el cual no ha podido celebrar como todos los años por la pandemia de COVID-19.

“Feliz día, chinita, que Dios te llene de bendiciones y de mucha vida para que cumplas tus metas y alcances tus sueños. Te conozco tan bien que sé que llegarás lejos en la vida, que triunfarás en tus propósitos y demás decirte que siempre te desearé lo mejor del mundo, porque lo mereces y luchas por ello... Siempre estaré para ti cuando me necesites”, escribió Gino Assereto a Jazmín Pinedo.

