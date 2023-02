Janet Barboza confesó que su baja hemoglobina puso su salud en peligro. | Fuente: Instagram /Janet Barboza

A sus 46 años, Janet Barboza se encuentra lejos de la conducción de un programa, pero continúa presentándose frente a cámaras para comentar noticias del mundo del entretenimiento. En la última emisión de “América Hoy”, sin embargo, hizo una dura revelación personal.

La expresentadora de “Válgame” confesó al programa conducido por Ethel Pozo y Renzo Schuller que hace poco visitó al médico para recibir el diagnóstico de que viene padeciendo de anemia debido a su baja hemoglobina.

“Acabo de cumplir 46 años y siempre sentí que tenía energía como de veinte, pero en los últimos meses me pregunta por qué estoy tan cansada, de repente son los años, pues uno se cansa…”, dijo al principio la popular ‘Rulitos’.

“Cuando tenía que hacer algún esfuerzo, me sentía cansada, estaba con el corazón medio acelerado, entonces, voy al médico por cualquier cosa, menos por esto, me hacen los análisis y el doctor me dice: 'No sé cómo sigues caminando, tienes la hemoglobina que bordeaba los ocho, y eso no es normal’", relató.

Asimismo, Barboza manifestó que desde hace tiempo que dejó de comer carnes rojas. “Quizá no la supe suplir por otro elemento, no sé si me confié”, expresó sobre los posibles motivos que hayan originado este padecimiento.

EL EMOTIVO MENSAJE DE SU HIJA

Por otro lado, durante el enlace con “América Hoy”, Janet Barboza se llevó una gran sorpresa al ser sorprendido con un emotivo mensaje de amor y agradecido por parte de su hija Antonella, quien se conectó en la transmisión en vivo.

"Definitivamente, nuestros hijos son nuestro motor y motivo, yo admiro a Antonella porque se ha convertido en una mujer increíble, es deportista, trajo de Brasil una medalla de oro en yuyitsu para Perú, acaba de terminar su universidad, es una chica amorosa, es encantadora, centrada, madura, entonces, yo la veo y no me aguanto", expresó Barboza.

Finalmente, la exconductora de “La movida de los sábados” le deseo muchísimos años más de vida al espacio presentado por Pozo y Schuller.

