Así denunció la conductora de 'Válgame' el envenenamiento de su mascota. | Fuente: Instagram

Janet Barboza, conductora de “Válgame”, publicó un vídeo en sus redes sociales denunciado el maltrato que sufrió una de sus mascotas. Con lágrimas en los ojos, la popular ‘Rulitos’ confesó que su perro fue envenenado en la puerta de su casa.

“Hoy en la mañana salimos y encontramos así a mi perrito. Lo han envenenado, no entiendo cómo hay personas de tan mal corazón que hagan esto. ¿Por qué? No entiendo, qué daño les hacía, era un perrito que yo adopté, era parte de mi familia”, se le escucha decir.

Además, Janet Barboza aseguró que su hija está destrozada al ver que no podrá jugar más con su mascota y considera que no es justo que hayan hecho esto:

“La tristeza que hay en mi casa no tiene nombre, esto es lo que han logrado. 'Manchas’ estaba muy viejito, pero ese no era el final que yo quería para él. Salir a la puerta de tu casa y encontrarlo así, no es justo. Estoy grabando este video para que ojalá llegue a ojos de esta persona”.

Su perrito de nombre “Manchas” era considerado parte de su familia y ahora no podrá acompañarlos más:

“No entiendo cómo hay personas de tan mal corazón, personas con el corazón tan negro que hagan esto. ¿Por qué? No entiendo, ¿qué daño les hacía? Era un perrito que yo adopté, no era una mascota, era parte de mi familia”.

Janet Barboza no dudó en mandar un contundente mensaje a la persona que lo hizo:

“Todo lo que se hace, se paga. Espero que te llegue mucha mala energía, espero que te llegue la maldición de las personas que están viendo este video y que, al igual que yo, amamos a los animales. Esto no se hace. Al que lo hizo, no eres y no serás feliz”.

