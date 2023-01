Isabel Acevedo se arrepiente de haber tenido una relación con Christian Domínguez. | Fuente: Instagram

Isabel Acevedo sorprendió al revelar públicamente que se arrepiente de haber tenido un romance con Christian Domínguez, quien fue su pareja por cerca de tres años.

La bailarina reconoció que su relación con el cantante no inició bien y que su falta de experiencia en televisión la llevó a nunca contestar comentarios o críticas contra ella.

“De los errores se aprende. Esa relación no comenzó bien, y yo no sabía cómo expresarme en TV. Siempre estaba atrás y por eso nunca respondía a nadie, no me gustan las peleas, no soy problemática. Por eso nunca me enfrenté con las otras personas y creo que es lo mejor que he podido hacer por mi tranquilidad y la de mi familia”, dijo Isabel Acevedo en el programa “El show después del show”.

Tras reconocer que la relación tuvo un mal inicio, la bailarina reveló que Christian Domínguez fue un error en su vida y se arrepiente de haber tenido una relación con él.

"Uno de los errores se aprende y si soy honesta, sí me arrepiento de haber estado con Christian Domínguez", concluyó Isabel Acevedo.

Como se recuerda, hace unos meses Christian Domínguez terminó su relación con Isabel Acevedo, luego de que se difundiera un video donde aparecía el cantante besándose con Pamela Franco, a quien semanas más tarde la oficializó como su actual pareja.

ROMANCE EN LA PISTA DE BAILE

La relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo surgió durante el paso de ambos por el programa de baile "Reyes del Show" en el 2016. Pese a que en un inicio Domínguez negó su romance, Rodrigo González ‘Peluchín’ publicó una fotografía con la que confirmó el acercamiento entre la hoy expareja.

Así, también tras tres años de matrimonio, la unión entre Karla Tarazona y el cantante de cumbia llegó a su final. Y, después de semanas de especulación, Isabel Acevedo revelaría durante el programa “En boca de todos”, en febrero de 2017, que se encontraba “súper enamorada de él [Christian]”.

Ese mismo año, en abril, la pareja pisó el set del reality "Esto es Guerra" para compartir su pasión por el baile al ritmo de una bachata. Unos pasos iniciales que más tarde los llevarían a ser parte de dicho programa en octubre, cuando ambos fueron presentados como los nuevos jales de la temporada.

