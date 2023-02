Ángelo Fukuy sobre Christian Domínguez: 'Es una excelente persona, lo quiero y respeto mucho' | Fuente: Instagram

Ángelo Fukuy, integrante de la Gran Orquesta Internacional y compañero de Christian Domínguez, habló sobre la polémica ruptura de su amigo con Isabel Acevedo, el 'ampay' con Pamela Franco y resaltó que el intérprete es una buena persona.

"Es un momento dificíl para ambos. Los dos son mis amigos y yo siempre les voy a desear lo mejor. Todos tenemos errores, para adelante. Son mis amigos y yo siempre los voy a apoyar. Lo que pasa es que hay gente a los alrededores, malas influencias. Le he dicho que no salga a las discotecas, llámame para irnos a un karaoke, a una parrilla en familia. Mi compadre tiene sus cosas y yo lo quiero y respeto mucho", comentó tras su participación en la nueva temporada de "El dúo perfecto", donde participa junto a Braulio Chappell.

Además, Fukuy resaltó que su amistad, de más de 10 años, lo ha llevado a comprobar que Domínguez es "una excelente persona".

"Siempre que le pido un favor, él está ahí. Y cuando él me llama, yo siempre estoy también. Es una amistad de más de 10 años. Christian es una muy linda persona. Yo quiero que sepan que él es una excelente persona, que ayuda a su familia a sus hijos y da todos por ellos", finalizó.

DOMINGUEZ RESPONDE A LAS CRÍTICAS

Las críticas, entonces, no han cesado, por lo que Domínguez ha decidido pronunciarse en declaraciones al diario El Popular. En dicha entrevista ha afirmado que es un hombre trabajador y que se siente humillado.

“Que hagan lo que quieran, yo no soy piñata de nadie, soy una persona que me dedico a trabajar sin parar y no hago daño a nadie. No he cometido ningún delito, con esos dizque amigos ni a la esquina”, refirió.

Por otro lado, el exintegrante de “La Joven Sensación” habló sobre su salida del programa “Se pone bueno”, que fue confirmada a RPP Noticias por el productor Marco Plaza. “Todo tiene su límite, ya basta de humillación. Es evidente que todo lo hacen por rating”, comentó.

