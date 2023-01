Toño Jáuregui y su saludo a Salim Vera por su cumpleaños. | Fuente: Instagram

Este 9 de abril es el cumpleaños de Salim Vera, vocalista de “Libido”, y muchos de sus fanáticos le han enviado emotivos mensajes deseándole lo mejor en su onomástico. Sin embargo, lo que dejó a varios sorprendidos fue el saludo de su excompañero de banda Toño Jáuregui.

Como se sabe, ambos tuvieron una pelea que terminó por desintegrar a la agrupación de rock y los dos tomaron caminos diferentes sin dejar de hacer música. A pesar de ello, parece que Jáuregui ha dejado atrás ese problema y le dedicó un post en su cuenta de Instagram:

“Feliz cumpleaños Salim, espero que la pases bien! Estoy de acuerdo en hacer la reunión de #Libido. Solo sentémonos a conversar luego de la cuarentena y preparemos un gran concierto para el 2021. Después, cada uno puede seguir en lo suyo”.

En los comentarios, muchos fanáticos de “Libido” esperan que sí haya un reencuentro con Salim Vera y Manolo Hidalgo, otros esperan que limen asperezas ya que no se han juntado desde hace tiempo. Toño Jáuregui actualmente lidera su propia versión de Libido, interpretando en vivo los temas de la banda que son de su autoría. Asimismo, hace unos años lanzó su notable disco solista llamado "Creciente".

Por otro lado, Salim Vera se ha mantenido firme con la agrupación dándose crédito a los éxitos que siguen cantando y no descartó reencuentro:

“Nosotros (Manolo y Salim) hemos creado Libido, nosotros fundamos la banda. Libido es lo que es por nosotros, así seguimos para adelante. No sabemos qué puede pasar más adelante respecto a lo que quiera el público, pero eso también es discutible".

LA POLÉMICA

Toño Jáuregui, exbajista de “Libido”, habló con el diario Correo y contó la razón por la que él y Salim Vera decidieron tomar caminos separados: “Yo tenía un liderazgo bastante fuerte en todos los aspectos, las decisiones, las canciones, y creo que eso empezó a pesar. Pudo haber tenido una solución, pero Salim ya no quería que mis canciones vayan o decía que mis gustos musicales ya eran diferentes a los de él”.

Después agregó que le dolió perder a una persona a la que consideraba su “mejor amigo”: “Sin embargo, él no tenía propuestas. Prácticamente era la destrucción del grupo. Hubo un desgaste y en ese desgaste ya hubo mala onda. Allí decidimos separarnos. Y cuando yo empecé mi nuevo proyecto, no me apoyaron. Que tu hermano, que tu mejor amigo, después se convierta en tu enemigo es lo más duro”.

Te sugerimos leer