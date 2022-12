María Pía Copello confiesa en Instagram su deseo de tener otro hijo. | Fuente: Instagram oficial de María Pía Copello

María Pia Copello usó su cuenta de Instagram para compartir importantes momentos con su familia, conformada por sus tres hijos y su esposo Samuel Dyer. Además públicó una fotografía donde aparece caminando en la playa junto a sus pequeños.

Estas experiencias se habrían convertido en motivo para que la exconductora de televisión piense en la posibilidad de convertirse en madre por cuarta vez. Así lo dio a conocer en su último mensaje publicado en la citada red social.

“En familia todo siempre es más divertido. Ya sé que había dicho que con tres me quedaba, pero verlos tan lindos y ya tan grandes me provoca tener otro. ¿Me animo o no me animo?”, escribió María Pía Copello.

La idea de María Pía Copello, de sumar un integrante más a su familia, fue bien recibida por sus seguidores en Instagram. Incluso, algunos creen que la exconductora de televisión ya estaría en la dulce espera.

MARÍA PÍA DEJA LA TV

En diciembre del 2018, María Pía Copello anunció su retiro de la televisión tras varios años de haber estado en la conducción de “Eso es guerra”. “Mis hijos me necesitan. Nunca el hecho de optar por la familia puede ser un error, mi familia está primero”, explicó.

Desde entonces, la exconductora de televisión está más tiempo con sus tres hijos, incluso ha hecho distintas publicaciones junto a ellos en su Instagram.

María Pía Copello se despide de 'Esto es guerra'. | Fuente: Captura de TV

