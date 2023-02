Ivana Yturbe fue nominada a 'Los 100 rostros más bellos del mundo'. | Fuente: Instagram

La modelo Ivana Yturbe fue nominada al premio a los “The 100 most beautiful face 2020” ("Los 100 rostros más bellos del mundo"), donde competirá con otras modelos, artistas, cantantes y conductores.

Como se recuerda, la exchica reality es la segunda representante del Perú en esta competencia, debido a que el actor Andrés Wiese fue el primer peruano en ser nominado.

La foto de Ivana Yturbe compartida por la cuenta oficial de Instagram TC Candler, organizador del evento, ya cuenta con más de 85 mil likes y para votar por ella debe darle 'Me gusta' a la publicación.

En este concurso también compiten Cristiano Ronaldo, Brie Larson, Selena Gomez, Chris Evans, Timothée Chalamet, Chris Hemsworth, Henry Cavill, entre otros.

EL PRIMER PERUANO NOMINADO

El actor Andrés Wiese, recordado por su papel de Nicolás en la serie "Al fondo hay sitio", se convirtió en el primer peruano nominado al rostro más bello del mundo 2020.

El concurso "The 100 Most Beautiful Faces", que realiza anualmente la organización TC Candler & The Independent Critics, publicó la imagen del artista en su cuenta de Instagram.

Ante ello, Andrés Wiese demostró su orgulloso por representar al Perú, pues comentó con una bandera el post en el que se le anuncia como candidato del concurso.

Cabe anotar que este certamen se lleva a cabo desde 1990. Según su publicación, no premian al más popular, sexy o al más famoso. Sino que buscan ser una lista que incluya a muchas culturas, estilos de vida y profesiones; siendo sus nominados representantes del ideal moderno de belleza.

