Gian Piero Díaz celebró haber alcanzado el millón de seguidores en su cuenta de Instagram. El conductor de "Esto es guerra" abrió su perfil hace un año y medio y no pensó que se iba a convertir en una herramienta de trabajo.

A pesar de la gran cantidad de personas que lo siguen, dijo que no se considera influencer porque estos tienen un perfil distinto al suyo.

"No creo que yo sea influencer. Creo que el influencer tiene un perfil muy distinto al que yo puedo tener. De hecho son muy activos y yo no lo soy; pero siempre es una manera de estar en contacto con el público", comentó en el programa América Espectáculos.

Gian Piero Díaz agradeció a sus fanáticos por seguirlo y apoyarlo. Admitió que le causó sorpresa llegar al millón de seguidores en Instagram ya que considera que su perfil “no es entretenido”:

"Considero que no es muy entretenido comparado con lo que todo el mundo cuelga, pero sé que las personas que realmente me quieren respetan que yo no exponga a mi familia, que no exponga mi casa o las cosas que hago con ellos. Por ese lado, tiene mucho mérito haber llegado al millón de seguidores", recalco el conductor de “Esto es Guerra”.

UN MENSAJE CONTRA LA DELINCUENCIA

En agosto, el concursante de “Esto es Guerra”, Ignacio Baladán, anunció que había sufrido el robo de su camioneta, pero horas después las autoridades pudieron recuperar su vehículo en Los Olivos.

Este episodio produjo una indignación en Gian Piero Díaz, conductor del programa juvenil, por lo que envió un mensaje sobre la delincuencia que ocurre en el Perú en tiempos de la pandemia de la COVID-19.

El presentador hizo un llamado a las autoridades para que los criminales paguen por sus delitos con castigos más duros de lo normal.

“En una situación así [pandemia], donde ya es difícil tener un trabajo y mantener una familia, que, además, la delincuencia haga ese tipo de daño, en situaciones como estas —en las que estamos viviendo roba, amenaza y amedrentamiento—, todo eso va en contra de la familia peruana, el castigo de las autoridades en estos casos debería ser multiplicado por dos, tres, cuatro o por cinco”, afirmó.

