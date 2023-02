Ezio Oliva y Karen Schwarz esperan a su segunda hija. | Fuente: Instagram

El cantante Ezio Oliva y la exreina de belleza Karen Schwarz conforman uno de los matrimonios más estables de la farándula peruana. Así lo comprueba el que estén a punto de ser padres por segunda vez.

Ambos artistas suelen compartir con sus seguidores de Instagram lo momentos que viven junto a su primera hija, la pequeña Antonia, y cómo atraviesan el segundo embarazo de Karen Schwarz.

Esta vez, Ezio Oliva compartió en la red social, donde tiene más de 1.4 millones de seguidores, un video en el que se ve a Karen Schwarz en el ecógrafo y la pantalla en la que ve a la bebé que esperan.

“Llegando sanos a los 5 meses con nuestra chiquitita. ¡Así suena el amor!”, escribió Ezio Oliva, junto al video que en poco tiempo ha alcanzado más de 50 mil reproducciones.

En noviembre del 2019, la presentadora Karen Schwarz confirmó que ella y su esposo Ezio Oliva serán padres nuevamente. "Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo. Mientras escribo estas líneas, solo se me hacen agüita los ojos de la emoción. SERÉ MAMÁ POR SEGUNDA VEZ”, escribió la conductora en ese momento.

Por su parte, el cantante Ezio Oliva también se pronunció en redes sociales sobre el embarazo de su esposa. "Hay tanto por agradecer, pero sobre todo la familia que estoy construyendo junto a la mujer de mi vida", señaló.

LA ANÉCDOTA DE KAREN SCHWARZ

Días atrás, Karen Schwarz celebró sus 36 años y su esposo, el cantante Ezio Oliva le escribió un tierno mensaje en redes sociales y, además, reveló una anécdota de su embarazado.

“Hace algún tiempo me enviaste esta foto, recuerdo que yo estaba en México y tú en Perú comenzando a trabajar temprano en la mañana. Me contabas lo cansada que estabas porque empezaban los síntomas del embarazo, pero a la vez me decías que estabas tan agradecida por la oportunidad de ser parte del programa y amabas tanto lo que hacías que no había malestar que te detenga”, contó Ezio en una publicación en Instagram.

