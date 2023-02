Christian Meier bromea con Bruno Pinasco al usar el FaceApp, aplicativo que te envejece en cuestión de segundos. | Fuente: Composición

Distintas figuras de la televisión nacional han hecho uso de FaceApp, aplicativo que transforma radicalmente el aspecto facial. El actor Christian Meier también se sumó a la novedosa aplicación, pero basado en una fotografía donde está acompañado de Bruno Pinasco.

A través de sus redes sociales, el actor que protagonizó la telenovela “Gorrión” compartió la imagen de cómo luciría su rostro, según FaceApp, de aquí a unos años.

Pero, lo particular del resultado de transformación, es que mientras Christian Meier aparece con arrugas, patas de gallo, surcos nasogeneanos y con canas, el conductor del programa “Cinescape” luce sin ningún cambio.

La publicación generó la inmediata reacción del propio Bruno Pinasco, quien -además de reírse de su foto- escribió “@oliverdog te maleaste”, añadiendo un emoji de carita sonriendo.

Esto no pasó desapercibido por Jason Day, actor de la serie colombiana “Jugar con fuego”, quien realizó un peculiar comentario referido a Bruno Pinasco en Instagram. “El filtro no produce ningún efecto en @brunopinasco. La ciencia anda buscando explicaciones”.

ETENA JUVENTUD DE BRUNO

No es novedad que el conductor de “Cinescape” sea una persona de admiración, no solo por su trabajo en la televisión, sino porque su rostro no delata algún signo de envejecimiento. Pese a que tiene 44 años, su aspecto facial sigue siendo el mismo, sin arrugas, a diferencia de otras personas que están en la base cuatro.

En varias oportunidades sus seguidores le han preguntado cuál es su secreto para mantenerse joven, y no fue hasta diciembre del 2018 que Bruno Pinasco reveló en qué se basa su ‘eterna juventud’.

El conductor de "Cinescape" contó que duerme lo más puede, va al gimnasio, se alimenta sano, toma más de 200 litros té al día y siempre toma una siesta.

