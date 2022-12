Anahí de Cárdenas sobre la salud mental | Fuente: Instagram

Desde que fue diagnosticada con cáncer, la actriz Anahí de Cárdenas se ha convertido en uno de los personajes peruanos más influyentes, por lo que aprovecha su cuenta de Instagram para enviar mensajes que llevan a la reflexión.

Esta vez, De Cárdenas habló sobre la importancia de romper los estigmas al momento de tratar la salud mental. “Y es que a veces no nos ocupamos de la salud mental hasta que es demasiado tarde. Es algo que tampoco discrimina en raza ni en sexo ni en estatus social. Nos puede afectar a todos”, escribió.

Anahí de Cárdenas recalcó que “la terapia psicológica no es solo para gente ‘loca’. Es para cualquiera que necesites un soporte emocional, sea cual sea el caso”. Además, rechazó el uso de la palabra, pues señaló que “se usa para desautorizar a personas incomprendidas que no calzan dentro de un molde estructural en la sociedad, e incomodan”.

Asimismo, pidió a sus más de 1.1 millón de seguidores que estén atentos para detectar y apoyar a las personas que los rodean y padecen de un problema emocional. “Ayudemoslas en vez de estigmatizarlas”, anotó.

La actriz enfatizó lo importante de reconocer que se necesita ayuda y de tomar la decisión de hacer algo. “Y si tú estás leyendo esto, y pasando por un periodo de m***, pide ayuda. El que quiere ponerse bien, la lucha. Es difícil, no me lo tienen que decir a mí. Pero más fácil es regodearnos en nuestra m***, hacernos las víctimas, y no hacer la verdadera chamba: la de ir al psicólogo y tomar las pepas que te manda el psiquiatra. Toma el control, cambia la narrativa. Si quieres ser feliz, se puede! Toma la responsabilidad de tu vida. Ahora”.

Finalmente, Anahí de Cárdenas contó que, junto con su amigo, el fotógrafo Giuseppe Falla, está realizando un proyecto de #saludmental, por lo que instó a las autoridades a prestar atención a esta situación, pues consideró que esta es una de las causas de tantos casos de violencia en el país.

