| Fuente: Vanessa Terkes

Sujetka Val, hija de Vanessa Terkes, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de respaldó para su madre, quien vive un momento difícil tras su separación del alcalde de La Victoria, George Forsyth, a quien la actriz ha denunciado por violencia psicológica.

La joven compartió en la red social una fotografía en la que aparece cuando era niña junto a Terkes, quien la abraza. En el texto resalta el legado que hereda de su madre y da un mensaje contra la violencia machista.

"Hoy escribo para apoyar a esa persona que me enseñó a ponerle corazón a todo lo que hago, esa mujer que nos ha demostrado los grandes valores que tiene y siempre está dispuesta a ayudar al otro, incluso a veces postergándose a sí misma". escribió.

"Sin embargo, también escribo por las miles de mujeres que sufren a diario y no son escuchadas. Ya es momento que como sociedad abramos los ojos, veamos la violenta realidad machista en la que vivimos y hagamos algo al respecto. Te amo ma! Eres una gran persona y como hija siempre estaré orgullosa de tenerte como madre, sigue adelante, eres muy valiente y aplaudo eso de ti", finalizó.

"Yo ya no sé quién es George (Forsyth)"

La actriz Vanessa Terkes reveló detalles sobre los maltratos psicológicos que denunció haner sufrido de parte del alcalde de La Victoria em una entrevista grabada que se emitió en el programa de Milagros Leiva.

Al ser consultada por la periodista sobre si se casó por amor, Vanessa Terkes reveló que aceptó la propuesta de matrimonio del alcalde apenas tras un mes y medio de ser enamorados. “Yo me enamoro perdidamente de él. Había esperado al príncipe azul toda mi vida, el príncipe que él era”, comentó.

Además, Vanessa Terkes aseguró que, a pesar de que los celos ─por parte de ambos─ iniciaron antes de que George Forsyth asumiera como alcalde, durante la campaña ella “estaba más enamorada de él que nunca”. “Te digo la verdad, yo ya no sé quién es George. […] Yo veía un ser humano bueno, humilde y transparente que se comprometía con la gente”, comentó.

A pesar de que evitó mencionar los calificativos con los que asegura Forsyth la insultaba, reveló que este le decía “bruta” y que prefería “irse a tomar con sus amigos” que volver a casa con ella. “Me decía ‘tú qué te metes, a ti qué te importa, yo soy el alcalde, a mí no me digas lo que tengo que hacer’. Milagros... hubiera preferido que me meta un puñete a que me haga todo esto”, reveló Vanessa Terkes.

