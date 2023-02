En el programa 'No estamos solos', Guty Carrera comentó que sucesos paranormales ocurren en su casa. | Fuente: Instagram

El programa "No estamos solos", conducido por Anthony Choy,tuvo como invitados a Guty Carrera y su pareja Brenda Zambrano quienes comentaron que han percibido eventos paranormales en su casa en Ciudad de México.

Los hechos extraños empezaron a su regreso de las vacaciones navideñas. El exparticipante del reality "Guerreros 2020" compró unas cámaras que detectan el movimiento para vigilar a sus mascotas. No obstante, en las noches las alertas se han incrementado y, gracias a la luz infrarroja, habrían detectado algo.

En un video, que compartió en sus redes sociales, las cámaras captaron en la sala y en su habitación una especie de 'luces' o 'bolitas de luz' que podrían confundirse con polvo; pero que Guty Carrera identificó como 'orbs'. Este término se usa para las anomalías visuales que aparecen en videos y fotos.

En otro clip, uno de estos 'orb' vuela arriba de ellos, mientras dormían, y al mismo tiempo se movía un ventilador que tenían cerca que estaba apagado.

Incluso, algunas visitas que se han quedado a dormir comentaron a la pareja que, por las noches, sienten que los llaman por su nombre o que les abren la puerta de la habitación.

Tras estos eventos paranormales, Guty Carrera y Brenda Zambrano están alistando sus cosas para mudarse lo antes posible.

En el programa "No estamos solos" de Anthony Choy que transmite RPP Noticias, compartieron un video de una silla que aparentemente se mueve por sí sola.

"EL VALOR DE LA VERDAD"

Guty Carrera dejó que hablar luego de visitar por segunda vez “El valor de la verdad” en enero del 2020. Tras pasar por la prueba del polígrafo, el exchico reality contestó más de 20 interrogantes, la vigésima, precisamente, sobre si había pensado en suicidarse.

Carrera contestó afirmativamente y lloró al recordar el contexto que motivó esta tentación. “Yo, para cuando las cosas empezaron, cuando hubo todo este señalamiento, yo me mudé de la casa donde vivíamos, a un edificio en el piso 19, a vivir solo. Y tenía un balcón que daba directo a la Vía Expresa. Era muy fácil ver hacia abajo”, señaló.

Para el popular ‘Potro’, era tal la “desolación” que vivía entonces, que sentía que su vida “había terminado”. Además, indicó que sus amigos le pedían que no prendiera la televisión para ver las noticias. “No salí a la calle por tres meses. Estuve encerrado mirando al vacío. Era producto de la desesperación que tenía de saber que me había quedado sin trabajo, de ver todo este movimiento que me acusaba de ser un agresor, y miraba el vacío y decía: ‘¿Por qué no acabo con esto? Es fácil, solo me tiro’”, expresó.