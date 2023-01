Cristian Rivero, Paul Martin y otros artistas se despidieron de Guillermo Campos. | Fuente: Facebook

'El feo que canta lindo', tal y como era conocido Guillermo Campos, murió a los 92 años según confirmó su esposa Julia Quispe a RPP Noticias. Por años, él sufrió de problemas renales y diabetes.

Conocidos artistas como Cristian Rivero y Paul Martin se despidieron de él a través de las redes sociales. Algunos se mostraron contrariados ya que eran conocidas sus carencias económicas y no se obtuvo ayuda del Estado para él.

CRISTIAN RIVERO

El conductor demostró su pesar por el fallecimiento del actor cómico.

PAUL MARTIN

El actor se despidió del recordado integrante de "Risas y salsa".

SUSEL PAREDES

La precandidata al Congreso mostró su desazón por las penurias económicas que vivió Guillermo Campos en sus últimos años.

GERMÁN LOERO

El actor dijo estar agradecido con el popular feo gracias a su entrega en cada uno de sus trabajos.

CARLA GARCÍA

La hija de Alan García lamentó que los últimos días del artista hayan estado marcados por su pedido de ayuda, debido a sus problemas financieros.

"Qué triste. No hace una semana que pedía ayuda llorando en la TV. El Ministerio de Cultura no debe haberlo considerado un artista vulnerable. Ellos deciden quienes si y quiénes no", expresó lamentando lo sucedido en Twitter.

MINISTERIO DE CULTURA

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Cultura manifestó su pesar por la muerte del cómico Guillermo Campos.

SU CARRERA

El actor cómico empezó su carrera artística con solo 16 años como cantante en la radio. Poco a poco, fue consolidando su nombre gracias a su talento con el humor.

La fama llegó cuando fue convocado para formar parte de "Risas y salsa", programa cómico que se transmitió desde 1980 a 1999 en Panamericana. Allí compartió escenario con otros comediantes como Adolfo Chuiman, Camucha Negrete, Guillermo Rossini, Esmeralda Checa y Analí Cabrera.

Él recordó aquella como una época dorada pues "el más pequeño era estrella. Cada uno era protagonista de su propio papel", según dijo a "Panorama".

En los últimos años, Guillermo Campos vivió el abandono. Hace cuatro años, pidió entre lágrimas ayuda económica para mantenerse. Hasta los últimos días, continuó vendiendo sus discos de boleros para solventar sus medicamentos.

