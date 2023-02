Nicola Porcella se quedará en el programa 'Guerreros 2020'. | Fuente: Instagram

¡No vuelve al Perú! Nicola Porcella se mantendrá como uno de los integrantes del programa mexicano “Guerreros 2020” que se emite por Televisa. Hace unos días, el equipo del 'reality' advirtió al peruano que sería retirado si no se cambiaba de equipo, y ahora, ha tenido que aceptar para no irse del país.

“Feliz de empezar una nueva etapa. Yo soy un guerrero ante todo, yo estoy acá por mi familia y agradecido con toda la gente de México y el recibimiento de los ‘Leones’”, dijo en conversación con un reportero de la versión azteca de “Esto es guerra”.

Recientemente, Nicola Porcella había hecho clara su queja de dejar su histórico equipo 'Cobras', del que fue capitán cuando todavía pertenecía a “Esto es guerra”. “Si me pasan a los ‘Leones’, prefiero irme a Perú”, aseguró el exconductor al no querer dar su brazo a torcer y traicionar al grupo que lideró por muchos años.

Sin embargo, la negativa de Nicola Porcella no fue bien recibida por “Guerreros 2020”, desde donde le advirtieron que no formaría parte del programa si no seguía las indicaciones de la producción. “¡Prácticamente debería tener un pie en el avión! ¿Aceptará al final a su nuevo equipo?”, escribió el reality de Televisa en su cuenta oficial en Instagram.

QUIERE SER CAPITÁN

Finalmente, el chico reality prefirió conservar su puesto en el programa juvenil de México, y cedió ante las presiones para que cambiase de equipo. Después de lo sucedido, ahora tiene un mayor interés en volverse capitán, a pesar de encontrarse fuera de su país.

“Vine acá tranquilo, pero ya tengo esas ganas de volver a liderar un equipo, lo he hecho ocho años y no quiero que esta sea la excepción. Si se me presenta la oportunidad”, expresó Nicola Porcella. “Dije en un momento que no lo iba a agarrar, pero va a cambiar la historia, así como esta ha cambiado en este reality. Yo también quiero cambiarla”, agregó.

