El actor Gonzalo Torres, recordado por su trabajo en "Pataclaun", denunció que su cuenta de Instagram fue hackeada. Él ya está en trámites para recuperarla, por lo que le hizo a sus seguidores un pedido para ayudarlo en el proceso.

"Sí, a Gonzalete lo hackearon", fueron las palabras que usó, a través de un video publicado en Twitter, para explicar la situación a sus fans. "Les pediría que no reporten ni denuncien a esa cuenta porque me complica el hecho de que me la devuelvan", solicitó el actor quien, a su vez, agradeció a sus seguidores por la preocupación.

Gonzalo Torres aseguró que ya está en contacto con Instagram para recuperar su cuenta y toda comunicación la mantendrá en Twitter. "Les estaré comunicando prontamente algunos hechos a través de esta cuenta. Así que nos vemos. Gracias siempre por su apoyo", se despidió el actor.

Al también conductor le eliminaron sus publicaciones en la mencionada red social, le cambiaron la imagen de perfil y la reemplazaron por la foto de una mujer. Los seguidores del recordado actor de "Pataclaun" le enviaron varios mensajes demostrando su solidaridad.

EN EL CINE

Por otro lado, Gonzalo Torres participará en la nueva cinta "Papá x tres", escrita y dirigida por Sandro Ventura, sobre un joven divorciado con tres hijos, quien deberá hacerse cargo de ellos a tiempo completo.

La cinta es protagonizada por Juan Carlos Rey de Castro, Alicia Mercado y Karina Jordán. Se trata de la producción 13 de Big Bang Films y el séptimo filme de Sandro Ventura, realizador de "Loco cielo de Abril". El estreno será el 12 de setiembre a nivel nacional.

Torres también tendrá una aparición la comedia "Recontra loca", protagonizada por Gianella Neyra, sobre una mujer al borde de un ataque de estrés ─por los abusos de quienes la rodean─ hasta que un día empieza a hacer y decir lo que siempre pensó sin pelos en la lengua.

