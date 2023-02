Susan Ochoa habló sobre su ausencia en 'En boca de todos' después de haber sido anunciada para secuencia de ayuda social. | Fuente: Instagram de Susan Ochoa

Susan Ochoa habló de la ayuda social del cual fue parte tras invitación de “En boca da todos”, programa que había anunciado su presencia en el set de televisión; sin embargo, nunca apareció. Esto, incluso, cuando la ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar confirmó su asistencia a través de un video en Instagram.

Durante entrevista en “Válgame Dios”, Rodrigo González le preguntó cómo al haber sido invitada a “En boca de todos” y luego no ser tomada en cuenta para estar en la presentación del video de ayuda social.

“[Ellos] Me habían invitado a dos programas, pero después me dijeron que (mejor) más adelante (risas). Me daba un poco de vergüenza porque ya lo había publicado en mis redes pues y yo estuve con toda la disposición...pero así es la vida”, comentó la intérprete de “Ya no más”.

La exparticipante de “El artista del año” se mostró sorprendida al mencionar que no entiende por qué, al final, desistieron de invitarla para estar en la secuencia especial del espacio televisivo. Sin embargo, aseguró que tuvo toda la disposición por esta ayuda social y que, pese a esta otra experiencia -de no ser invitada al set de “En boca de todos”- su carrera como cantante continúa.

“Yo tampoco entendí [por qué no me invitaron], pero estuve con todas las intenciones. Pero, por algo pasan las cosas, acá no acaba mi carrera. Sí vi que lo pasaron. Sé que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero bueno pues”, comentó Susan Ochoa.

PLEITO CON GISELA ES COSA DEL PASADO

La ganadora de dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar 2019 se refirió a la experiencia que vivió en “El artista del año” y aseguró que lo sucedido “son cosas que pasan el camino”. “Me considero una mujer fuerte, y ya lo pasado pisado. Tengo muchas cosas por delante”.

La cantante mencionó que gracias al apoyo incondicional que recibió de sus fanáticos tras renunciar al programa de Gisela Valcárcel “me han dado el valor suficiente para seguir adelante”.

Susan Ochoa dijo que en cada programa que la invitan siempre va con toda la mejor disposición e ilusión de seguir adelante. “Es verdad que he ganado dos gaviotas, pero mi carrera sigue, continúa. Tengo que trabar”.

Susan Ochoa asegura que lo vivido en 'El artista del año' es 'cosa del pasado'. | Fuente: Captura de TV

