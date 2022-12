Gisela Valcárcel habló se la controversia con Tula Rodríguez en la Teletón 2019. | Fuente: Composición

La Teletón 2019 fue un éxito rotundo. Este año, la cruzada solidaria a favor de la clínica San Juan de Dios superó el récord del 2018 y recaudó un total de 12 millones 553,004 soles.

Sin embargo, pese a que diversos peruanos y figuras de televisión de los canales de señal abierta participaron en esta causa solidaria, las polémicas y controversias no estuvieron ajenas a la realización del evento.

Esta vez, Gisela Valcárcel se vio en el ojo de la tormenta, debido a que la productora ProTV, reconocida por realizar los programas "Esto es guerra" y "En boca de todos", no hizo participar a sus figuras por un presunto pedido de la popular 'Señito' de no reunirse con Tula Rodríguez.

Fue la misma Valcárcel, quien en conversación con RPP Noticias negó que esto haya ocurrido y precisó que lo más importante de la Teletón era recaudar el dinero que tanto necesita la clínica San Juan de Dios.

"La idea de la Teletón se podía desvirtuar. La atención se iba a distraer si Gisela y Tula desfilaban juntas. Que lo hagan cada una por su lado, esa hubiera sido una buena idea. Si alguien quiere la foto de Tula y mía, yo se las doy mañana, pero no me hubiera gustado que sea en la Teletón. No entiendo por qué me han metido en una problema tan feo y mezquino", dijo Gisela Valcárcel al programa "Encendidos" de RPP.

Asimismo, la conductora descartó que previamente a su participación en la Teletón 2019, le haya comunicado o consultado sobre alguna decisión de las figuras que iban a participar de la cruzada solidaria.

"Dos días antes, la producción de Teletón nos presenta las historias. Entonces, no existe una pauta, yo nunca he visto una. En ese mismo momento, el productor nos dice coloquemos aquí o acá. Mis compañeros que van desde hace muchos años saben que hay un espíritu de solidaridad", agregó.

Finalmente, Gisela Valcárcel precisó que si la producción de Teletón, le proponía co-animar con Tula Rodríguez, ella no hubiera tenido ningún problema de hacerlo.

"Te digo sinceramente, lo hubiera hecho (co-animar con Tula Rodríguez). Creo que hubiera sido incómodo, pero lo hubiera hecho (...) Tula y yo nunca más volvimos a hablar. Hace 12 años decidí que me iba a quedar callada y nunca más volví a hablar con ella, no tengo problema en hacerlo, pero no se dio. Cualquier persona que ha estado casada con un hombre y ese hombre decide terminar el hogar y al mes se consigue otra persona me sabrá entender", concluyó.

