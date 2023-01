Gisela Valcárcel hizo importante reflexión en Instagram. | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel es considerada la reina de la televisión, título que se llevó en los noventa por su programa del mediodía. Tras varios años, la conductora dejó este horario para pasar a presentar realitys de baile.

A través de Instagram, la popular 'Señito' contó que cuando pasó al horario nocturno y sabatino, hubieron personas que no confiaban en ella, pero con perseverancia logró tener uno de los espacios más vistos de la televisión peruana.

"Hoy encontré esta foto y recordé, una de esas apariciones cuando intentaba estar con ustedes en el horario de la noche, no es fácil cambiar, más cuando todos te dicen, como lo hacían conmigo, que no debía hacerlo. Que era la figura del mediodía y que nadie me vería", escribió en su publicación.

"Algo me decía que si insistíamos un poco más, lo lograríamos y así fue como convertimos los sábados por la noche en una fiesta. Si algo te dice que debes buscar otro camino, hazlo. ¡No dudes!", añadió Gisela Valcárcel.

En ese sentido, la presentadora animó a sus seguidores a luchar por sus sueños y no dejarse vencer por los obstáculos que se puedan presentar en el camino.

"Hoy muchos debemos reinventarnos, ahí está la clave, sueña otra vez... ¡Inténtalo! No veas puertas cerradas. ¡Imagina lo que deseas! ¿Qué tipo de trabajo te gustaría? Es un buen ejemplo de pregunta... cuando ya tengas la respuesta, la segunda pregunta es... ¿Qué estoy dispuesto a dejar por mi sueño?", concluyó Valcárcel.

¿REGRESA A LA TELEVISIÓN?

Son varios los meses que lleva Gisela Valcárcel lejos de la pantalla chica. Luego de la última temporada de “El dúo perfecto”, la conductora de televisión alistaba una nueva edición de “El artista del año”; sin embargo, la pandemia del nuevo coronavirus suspendió estos planes.

En medio del aislamiento social obligatorio, no obstante, más de un programa ha retomado sus grabaciones. Pero Valcárcel todavía no tiene planes de volver todavía. Así lo dejó en claro durante una entrevista a Radio Capital del Grupo RPP, cuando le preguntaron si regresaría a la televisión con “El artista del año” o un programa de formato familiar semejante.

“Nosotros salíamos el 18 de abril y, en realidad, hemos podido salir quizá hace un rato; pero yo no siento eso en mi corazón. A veces las personas me lo preguntan vía redes, pero es difícil explicar esto escribiendo. Creo que tengo que hacer algo más antes de entrar a pantallas, es lo que yo siento”, expresó.

