Después de que Gisela Valcárcel aclarara al diario Ojo de que ella no impidió la participación de la conductora de televisión Tula Rodríguez en la Teletón 2019, la periodista Magaly Medina criticó las declaraciones de la popular ‘Señito’ y afirmó que sí había tenido injerencia en el veto de la presentadora de “En boca de todos” durante la cruzada solidaria.

Sin embargo, minutos después, Gisela Valcárcel llamó durante la transmisión del programa “Magaly Tv: La Firme” para realizar sus descargos. “Lo que has dicho en este momento es una información errada”, dijo la conductora de “El Dúo Perfecto” a Magaly Medina. Ante esto, la periodista mencionó que ella maneja información privilegiada, pero Valcárcel agregó: “Quiero decirte, Magaly, que, durante todos los años de carrera, yo no creo que tú has aclarado todo. Yo tampoco. Porque hay muchas cosas que es ocioso aclarar. Si te llamo y molesto tu atención ahora, es porque la Teletón sí lo merece”.

CRUCE DE OPINIONES

De acuerdo con la conductora de “El Dúo Perfecto”, existen figuras televisivas —“anclas”— elegidas por los canales de televisión para presentar el evento benéfico. “Yo no tenía que discutir quién iba o no, porque normalmente estoy yo [como ancla], como está Aldo Miyashiro por mi canal. Entonces, debe haber existido algo más entre la gente de ProTv [productora de “En boca de todos”] y el canal”, señaló la popular ‘Señito’.

Asimismo, la exconductora de “El artista del año” declaró: “Yo jamás he negado que esté a mi lado ni Tula ni nadie por algo que es demostrable: todos los días trabajo en el mismo canal con ella y con más personas. ¿Sabes, Magaly? Si te estoy llamando, es porque este evento supera nuestros egos televisivos”. Sin embargo, Medina continuó arremetiendo contra Valcárcel: “Gisela, nunca voy [a la Teletón], porque igual que a Tula no me vas a dejar a la hora que entre las anclas. Y yo soy un ancla. A mí no me vas a manda a las dos de la mañana, porque no me ven ni las lechuzas”.

Finalmente, la presentadora de televisión afirmó que ni siquiera ella eligió ser presentadora en la Teletón. “Yo no lo elegí, Magaly. Yo no me he elegido para estar Teletón. Jamás impedí la entrada de Susan Ochoa, ni de Tula ni de nadie. Yo sé que tú entiendes que la televisión esté llena de vanidades”, aseveró.

ENFRENTAMIENTO DE PRODUCTORAS

En otro momento del programa, Magaly Medina señaló que, debido a que existe un conflicto entre las productoras ProTv y GV Producciones, esa podría ser una razón para la ausencia de Tula Rodríguez en la Teletón. Valcárcel, sin embargo, aseguró que solo era real la distancia que existe entre estas dos productoras: “Ah, eso sí es verdad. Es más, Magaly, si tú te fijas bien, nosotros no tenemos ningún invitado de esos programas [de ProTv]”, ratificó.

Como se recuerda, ProTv es responsable de producir programas como "Esto es Guerra" y "En boca de todos", mientras que GV Producciones es la encargada de sacar adelante "El Dúo Perfecto", espacio televisivo conducido por Gisela Valcárcel.

