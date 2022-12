Janet Barboza afirma que cancelaron su programa 'La movida de los sábados' a pedido de Gisela Valcárcel | Fuente: Composición

No calló más. La conductora de 'Válgame', Janet Barboza afirmó que Gisela Valcárcel pidió su salida de Panamericana Televisión, canal en el que lideraba el popular espacio "La movida de los sábados". Según Barboza, los directivos del canal de televisión confirmaron que la 'Señito' llamó para que sacaran en programa de cumbia.

"Para muchas personas, no voy a tapar el sol con un dedo, hubo muchas rencillas con la señora Gisela Valcárcel. Muchas de las personas de su entorno salieron a atacarme ferozmente. A mí no me consta, pero hubo directivos que me dijeron eso, tengo que reconocerlo, que Gisela había hablado con algún directivo para que saquen mi programa porque yo era muy molesta en el canal", contó en el programa de espectáculos.

POLÉMICA CON TULA RODRÍGUEZ

La Teletón 2019 fue un éxito rotundo. Este año, la cruzada solidaria a favor de la clínica San Juan de Dios superó el récord del 2018 y recaudó un total de 12 millones 553,004 soles. Sin embargo, pese a que diversos peruanos y figuras de televisión de los canales de señal abierta participaron en esta causa solidaria, las polémicas y controversias no estuvieron ajenas a la realización del evento.

Esta vez, Gisela Valcárcel se vio en el ojo de la tormenta, debido a que la productora ProTV, reconocida por realizar los programas "Esto es guerra" y "En boca de todos", no hizo participar a sus figuras por un presunto pedido de la popular 'Señito' de no reunirse con Tula Rodríguez.

Fue la misma Valcárcel, quien en conversación con RPP Noticias negó que esto haya ocurrido y precisó que lo más importante de la Teletón era recaudar el dinero que tanto necesita la clínica San Juan de Dios.

"La idea de la Teletón se podía desvirtuar. La atención se iba a distraer si Gisela y Tula desfilaban juntas. Que lo hagan cada una por su lado, esa hubiera sido una buena idea. Si alguien quiere la foto de Tula y mía, yo se las doy mañana, pero no me hubiera gustado que sea en la Teletón. No entiendo por qué me han metido en una problema tan feo y mezquino", dijo Gisela Valcárcel al programa "Encendidos" de RPP.

