A comienzos de mayo, Gisela Valcárcel perdió a su hermana Martha a causa del cáncer. Durante dos semanas, la conductora guardó silencio en sus redes sociales por el luto hacia su pariente. Luego de más de cinco meses, habló sobre este momento duro que atravesó su familia.

Como se recuerda, Valcárcel y su hija Ethel Pozo lamentaron el fallecimiento de Martha. En sus mensajes de despedida, la recordaban como una mujer muy amorosa y dedicada. Incluso, la presentadora de “América Hoy” reveló que, cuando era pequeña, su tía la cuidaba mientras su madre salía a trabajar.

Pasados los primeros meses, Gisela Valcárcel reveló cómo se enteró de la enfermedad de su hermana durante un viaje por fiestas. “Todo empezó el año pasado cuando me fui a pasar Navidad a Miami con ella y me di cuenta de la realidad; estaba muy mal. Todo cambió desde el 22 de diciembre del 2019 para mí. Cuando vino la pandemia, yo ya estaba en Lima con mi hermana en mi departamento y pasamos los tres últimos meses, entre el doctor en casa y el hospital”, detalló a Ojo.

En ese sentido, la también productora confesó que ha estado detrás de ambulancias, en plena pandemia de COVID-19, y que experimentó toda esa situación desde su privacidad. “Ha sido hermoso a la vez saber que puedes ayudar a quien más quieres”, agregó la presentadora de “El artista del año”.

RECUERDA A SU HERMANA

Tras la partida de su hermana Martha, la conductora Gisela Valcárcel recordó los últimos meses que estuvo a su lado. Según cuenta, a ella le gustaba el perfume que siempre llevaba y tenía una sonrisa que transmitía dulzura.

“La recuerdo cuando me llamaba, porque estuve con ella en sus últimos tres meses, y siempre me decía: ‘hermana siempre hueles bien rico’. Y ahora cuando me echo mi perfume digo: ‘Hermana, aquí va el perfume que te gusta’. Inmediatamente la recuerdo con esa sonrisa tan linda que tenía. Era muy ingenua y dulce”, expresó sobre su familiar.

Por otro lado, la presentadora se tomará su tiempo antes de traer de vuelta a la televisión "El gran show" o "El artista del año". "Debemos esperar", sentenció Gisela sobre la posibilidad de regresar con sus shows de baile. "Como la mayoría, extrañamos estar en el programa y divertir a la gente, pero no queremos que nadie se arresgue así que esperaremos", detalló recientemente al diario Trome.

Sin embargo, enfatizó que está concentrada en sus otros programas "América Hoy" y "Mi mamá cocina mejor que la tuya": "Este año me he metido mucho más en la productora".

