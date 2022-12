Gisela Valcárcel se refirió a sus pasadas relaciones amorosas. | Fuente: Instagram

Casada y separada dos veces, Gisela Valcárcel aún continúa en búsqueda del amor. Sus dos matrimonios ─con Roberto Martínez y Javier Carmona─ terminaron en divorcios. La conductora se refirió al perdón en sus relaciones románticas.

La 'Señito' recordó que a los cuatro meses de su separación con el exfutbolista, "[Roberto] dijo que yo estaba enterrada". "Te duele horrible [...] Yo no hubiera podido perdonarlo", sostuvo en el programa "Encendidos" de RPP Noticias.

En octubre del 2006, Gisela Valcárcel se casó con Javier Carmona, pero a los meses se separaron. En mayo del 2008, Tula Rodríguez confirmaba su relación con el ex ejecutivo de televisión además de su embarazo. La conductora de "El artista del año" se refirió al momento en que se enteró de la nueva relación de su expareja.

Gisela Valcárcel hablo del perdón, de su programa y sus proyectos en "Encendidos".

"Saber que la persona que durante 5 años me había pedido matrimonio y se casa conmigo, se enamora de otra y que luego me entero públicamente ─en los dos casos (se refiere a Roberto Martínez) me enteré públicamente─ ha sido muy doloroso", comentó.

Después siguió el perdón. "Para poder hablar de esto sin que me duela he tenido que ponerme en los zapatos de ellos. Creo que no quisieron hacerme daño, simplemente fallaron y no soy quién para decir nada", zanjó Gisela Valcárcel. Tras lo sucedido, continuó con su vida sin estancarse en el pasado.

"Lo que siguió después del perdón fue mi gran y hermosa vida. Se abrieron muchas puertas para mí [...] Hoy digo claramente 'yo soy mucho más que un recuerdo, que una agresión, que una deslealtad, que lo que digan de mí y lo puedo demostrar'", agregó.

Gisela Valcárcel y Roberto Martínez estuvieron casados de 1995 a 1998. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

REINA DE LOS SÁBADOS

La reciente gala de "El artista del año" significó un nuevo triunfo para Gisela Valcárcel quien lideró el ráting del 11 de mayo con más de 16 puntos de ráting.

La nueva gala arrancó con 10 participantes, tras la salida de Pancho Rodríguez y Poly Ávila. Entre los momentos destacados de la noche, Susan Ochoa, quien se ausentó brevemente por un compromiso en Chile, regresó al 'reality' con balada. Por otro lado, Manolo Rojas llegó a la pista de baile para reemplazar a Mario Hart.

Durante la sentencia en "El artista del año", Néstor Villanueva fue eliminado del programa y se quedó Sandra Muente. Los nuevos sentenciados son Jaime 'Choca' Mandros y Kate Candela.

