Ethel Pozo, la conductora de "América Hoy", utilizó su cuenta de Instagram para expresar su tristeza por el fallecimiento de su tía Martha, hermana de Gisela Valcárcel.

Ella recordó los momentos más felices al lado de su pariente, así como lo que aprendió de ella. "Siempre fuiste mi tía adorada", sostuvo.

"Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y, claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. ¡Te debo tantas cosas tía Marthita!", indicó Ethel Pozo.

"Fuiste la mujer más dulce y amorosa del mundo, para los que te conocimos, nos queda recordarte alegre, bailarina y engreidora. Después de mucho batallar contra esta enfermedad, Dios ha querido tenerte a su lado, como te dibujó Luanita", agregó la hija de Gisela Valcárcel.

Asimismo, recordó el último mensaje que recibió por parte de su tía, quien enfatizó que el amor es eterno pese a la muerte.

"Decir que te voy a recordar todos los días de mi vida, sería poco....Tú mereces que te ame a cada momento, porque así nos amabas (...) Tú nos escribiste el domingo, con las poquitas fuerzas que te quedaban que 'el verdadero amor es para siempre, nunca muere' y así será siempre nuestro amor por ti", sostuvo.

Finalmente, la presentadora de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" recalcó que siempre la recordará con amor y alegría. "Te amamos tía Martha. Dome, Lua y yo no te olvidaremos jamás . Hasta siempre", añadió Ethel Pozo.

