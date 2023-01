Susan Ocha ganó dos gaviotas de plata en el Festival de Viña del Mar 2019. | Fuente: Captura de TV

Tras la renuncia de Susan Ochoa de “El artista del año”, la cantante atraviesa por un cuadro de estrés, según confirmó su esposo Edgar Ferrer. Dos días después de anunciar su salida del reality de Gisela Valcárcel, Susan usó sus redes sociales para compartir un video del Festival de Viña del Mar, donde resultó ganadora de dos gaviotas, con un texto en el que agradecía a todos por el apoyo.

"Gracias por todos los momentos bonitos que viví en el Festival de Viña del Mar. Gracias por hacerme recordar ahora y no solo esos lindos momentos, si no también ese enorme abrazo cálido y ese beso que me brindo la alcaldesa Virginia Reginato. Gracias Chile por todo el cariño y respeto que desde el primer día que llegue a ustedes me hicieron sentir", escribió.

Hace un par de días, la cantante anunció en sus redes sociales que no continuará en "El artista del año", 'reality' que conduce Gisela Valcárcel. La razón principal: la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 no le perdona a la conductora que se haya "minimizado" su participación en el reconocido festival de la canción.

"Doy un paso al costado en 'El artista del año'. El motivo, lo hemos escuchado todos. El sábado pasado sentí que he sido humillada, que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y sin embargo, para mí [los años que tengo de carrera] tienen un valor muy grande. Me ha costado sacrificio, porque las gaviotas no han sido por un escándalo, ni porque hablé mal de alguien, sino gracias a sacrificio, sudor, lágrimas, cerradas de puerta en la cara", dijo la cantante en un video en su Facebook oficial.

