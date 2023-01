Gisela Valcárcel descarta que Yaco Eskenazi deje el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. | Fuente: Instagram

Hace varios días, la exproductora de América Televisión y reciente jale de Latina, Cathy Sáenz, compartió historias de Instagram junto al conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” Yaco Eskenazi, y reveló que compartiría un nuevo proyecto con él. Los rumores no tardaron en aparecer: ¿Dejaría Yaco América pese al éxito en el rating del programa que conduce actualmente con Ethel Pozo?

De acuerdo con la popular ‘Señito’, a quien vemos sábado tras sábado en la conducción del programa de concursos de baile y canto “El artista del año”, el exintegrante de “Esto es guerra” no está pensando en abandonar el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

“Esos son supuestos totalmente falsos. A Yaco lo amo, son supuestos falsos de parte del trabajo de algunos, pero Yaco está muy bien, firme. (…) Estaban haciendo una broma, es para un banco”, aseguró Valcárcel en rueda de prensa.

Estas declaraciones siguen la misma línea de lo declarado por Ethel Pozo a RPP Noticias. La conductora de televisión, también gerente comercial de GV Producciones, aseguró que Yaco Eskenazi continuará conduciendo junto a ella.

"Hoy (martes 10 de setiembre) grabé con Yaco. No sé mucho del tema, pero me contó que un tema solo de redes sociales. Nosotros andamos partiendo el tiempo en todos nuestros trabajos. Hace poco estuvimos en Huancayo con una obra de teatro. Hoy en día puedes hacer televisión, teatro, redes sociales. Así que por suerte hay trabajo", agregó y contó que su nuevo programa junto a Natalia Salas y Renzo Schuler “El Show después del show” se estrena este lunes 16 de setiembre a las 9:30 a.m.

NUEVOS PROYECTOS

Gisela también aseguró que planea futuros proyectos junto al esposo de Natalie Vertiz. “Queremos hacer algo con él para febrero aparte de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya´”, reveló.

Por otro lado, la conductora aseguró que empezará a rodar la serie “Llauca” el próximo mes de octubre. “Ya está confirmado todo bajo la dirección de Jorge Carmona, que es quien debe revelar quiénes formarán parte del elenco”, anunció.

Te sugerimos leer