¿Gino Assereto y Jazmín Pinedo estarían cerca de reconciliarse? | Fuente: Instagram

Gino Assereto y Jazmín Pinedo nunca han descartado una posible reconciliación después de su separación anunciada a comienzos del 2020. Un reciente video publicado en Instagram por la ex conductora de “Esto es Guerra” ha disparado los rumores sobre el estado de su relación en la actualidad.

En conversación con “América Hoy”, el chico reality señaló que la popular ‘Chinita’ jamás será “periódico de ayer”, porque es la madre de su hija Khaleesi. “No descarto nada […] Si más adelante se da la oportunidad... En estos momentos yo la veo casi siempre por mi hija, salimos de viaje juntos”.

“Mientras mi hija sea feliz y mientras mi hija reciba amor y cariño, yo siempre voy a estar ahí”, agregó Gino Assereto sobre la dinámica de padres que lleva con Jazmín Pinedo. Si bien no niega la posibilidad de volver a estar juntos, están muy contentos con el tiempo que pasan en familia.

Comenzaron a conocerse otra vez

En esa misma línea, Gino Assereto declaró para el programa conducido por Ethel Pozo que actualmente está enfocado en sus proyectos personales y ha experimentado una forma de “renacer” que no había tenido desde que debutó en la televisión con “Esto es Guerra”. Indica que la “madurez” es parte de ese proceso.

“Esto que estamos pasando, o al menos que yo estoy pasando, es un nuevo renacer para mí”, admitió. “En todos estos, años, desde que yo entré a la televisión hasta, hoy siento que he adquirido un grado de madurez en lo personal y estamos empezando a conocernos nuevamente”.

“Yo no trato de postergar las cosas, sino que estoy dejando que ‘fluya’, y más que eso, como lo dije en una entrevista [anterior], el amor no solamente es: ‘Yo te amo, yo siento cosquillitas en el estómago’, sino: ‘Yo te acepto como tú eres, yo no necesito que tú cambies’”, concluyó el integrante de “EEG” sobre el futuro de su relación con Jazmín Pinedo.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer