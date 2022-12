Gino Assereto todavía ama a Jazmín Pinedo, debido a que es una persona importante en su vida. | Fuente: Instagram

Gino Assereto y Jazmín Pinedo siguen compartiendo una vida en familia por la crianza de su hija Khaleesi. A pesar de no estar apuntando a los mismos horizontes como antes, el chico reality confirmó seguir amándola, pero no simplemente de una forma romántica. La conductora de “Esto es guerra” ocupa un lugar muy especial en su vida por muchas razones.

“La ‘Chinita’, la mamá de mi hija. Una persona con la que he compartido 7 años de mi vida, momentos maravillosos”, dijo en el programa “Estás en todas” al referirse a Pinedo, con quien ya no tiene una relación amorosa. “No tenemos por qué llevarnos mal; al contrario, me vengo con ella al canal todos los días, me regreso con ella”, agregó.

Como se recuerda, Assereto y su expareja Jazmín Pinedo se ven casi todos los días de la semana, debido a que ella conduce “Esto es guerra”, que volvió a emitirse en mayo. En ocasiones, durante el reality juvenil, ellos tienen interacciones y afirman continuar llevándose muy bien.

“A la ‘China’ la amo, amar para mí va más allá que un simple sentimiento. La respeto, la comprendo, la entiendo, la acepto... yo creo que para mí eso es amor”, confesó el integrante de “Esto es guerra” sobre su actual relación con la madre de su hija.

¿UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN?

Sin embargo, algunas especulaciones se dan entorno a la buena relación de amistad que guardan Gino Assereto y Jazmín Pinedo, luego de haberse separado a inicios del 2020. Cuando se le preguntó por una posible reconciliación en “Estás en todas”, expresó que solo está concentrado en él mismo y en su trabajo.

“En este momento estoy enfocado en mis cosas. Por primera vez estoy dándole importancia a mi vida, he aprendido en todo este tiempo a conocerme, a quererme, a respetarme y he encontrado cosas maravillosas en mí. Creo que ha llegado el momento de conocer a ese Gino Assereto que está adentro”, explicó el popular chico reality. “Me amo cada vez más, para mí eso es lo principal. Si yo me amo, voy a poder amar al resto”, agregó.

ACLARA SU ESTADO SENTIMENTAL

Por su parte, en junio Jazmín Pinedo aclaró los rumores en torno a su vida personal, debido a que sus seguidores le preguntaban si había iniciado una nueva relación sentimental.

A través de Instagram, la conductora finalmente decidió responder si tenía o no una nueva relación.

“No estoy con nadie, no salgo con nadie y tampoco hablo con nadie y así estoy muy bien”, aseguró Jazmín Pinedo, en sus historias en la red social, para callar los rumores sobre su estado sentimental.

