Gianella Neyra y su mensaje a Cristian Rivero por su cumpleaños. | Fuente: Instagram | Cristian Rivero

El conductor Cristian Rivero cumplió años el pasado martes 24 de noviembre y compartió con sus seguidores cómo celebró su onomástico. Su pareja Gianella Neyra no dudó en saludarlo a través de sus redes sociales compartiendo una foto juntos:

“¡Feliz cumple, Cristian Rivero! Un año más de aventuras, felicidad, retos y vida juntos… ¡Qué seas muy feliz y que todos tus sueños se cumplan hoy y siempre! ¡Qué lindo poder recibirlo de esta manera!”, reza la descripción de su publicación.

Cada cierto tiempo, la pareja se envía mensajes de amor y no es raro ver este tipo de interacción entre los artistas. Por su parte, Cristian Rivero compartió una imagen donde sale con su familia y agradeció por las muestras de cariño de sus amigos y colegas:

“Gracias a todos por sus saludos y por hacer mi día especial. Sobre todo, gracias a Gianella Neyra y a mi familia. ¡Son lo máximo!”, escribió el conductor de “Yo Soy”.

DEL AMOR PLATÓNICO A UNA RELACIÓN SÓLIDA

Cristian Rivero y Gianella Neyra conforman una de las relaciones más estables de la farándula peruana. Ambos son padres del pequeño Gaetano.

Los actores iniciaron su romance tras grabar juntos la telenovela "Lalola", telenovela emitida en el 2011 a través de la señal de Latina, pero Rivero reveló una vez que Neyra era su amor platónico desde muchos años atrás.

“Fue difícil (conquistarla), fue sumamente complicado. Yo era su fan, me gustaba desde que hizo Telemúsica en Canal 11 años atrás, se convierte para mí como un amor platónico”, contó una vez el actor en "El wasap de JB".

"Yo me puse muy nervioso cuando me dieron la oportunidad de trabajar con ella. Al margen de que hoy seamos pareja, ella me ayudó mucho, pero tuvo que pasar un proceso [para que estén] y las cosas se dieron, ahora estamos juntos y felices”, añadió.

