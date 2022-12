Regina Alcover pasará el Día de la Madre con Gian Marco tras varios años. | Fuente: Instagram

El Día de la Madre es una fecha muy especial y los artistas de nuestro país son ajenos a ella. Y, quienes se encuentran muy felices por la celebracion de este domingo son Regina Alcover y Gian Marco, la madre y el hijo artistas que gozan de reconocimiento nacional.

Gian Marco se encuentra en plena gira nacional con el "Tour Intuición 2019" y gracias a esto podrá tomarse una pequeña pausa para poder pasar el Día de la Madre con Regina Alcover después de muchos años.

"Voy a ser la mamá más feliz de la tierra porque él (Gian Marco) siempe está lejos. Son muchos años, te podría decir que no pasamos juntos el Día de la Madre desde que él se fue a vivir fuera del Perú. Ahora, la vamos a pasar con mi consuegra y mi nuera", dijo Regina Alcover a RPP Noticias.

A pesar de saber que su hijo tiene una agenda agetreada por su gira en nuestro país, para Regina no importa la hora en que Gian Marco llegue a saludarla, sino el pasarla con él durante algún momento de este domingo 12 de mayo.

"Viene de trabajar del interior del país porque está en plena gira. Me dijo: 'Mamá, no sé a que hora voy a llegar'. Yo le contesté: 'No me importa la hora que llegue, yo lo que quiero es mi abrazo y listo'", agregó.

Asimismo, la reconocida conductora de Radio Felicidad contó lo que Gian Marco suele hacer en este tipo de fechas especiales.

"En realidad, si le provoca cantar él canta. Lo que él hace mucho es contar chistes porque es muy gracioso. Nos contamos cosas que no hablamos muy amenudo y él suele preguntarme por cosas de cuando era chiquito", reveló.

Finalmente, Regina Alcover señaló que el mejor regalo que ha recibido como madre es "haber podido compartir escenario" con Gian Marco y su nieta Nicole Zignago.

