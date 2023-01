Geroge Forsyth y Vanessa Terkes se divorciaron hace dos años. | Fuente: Instagram

George Forsyth estuve presente en el último programa de Magaly Medina y comentó sobre su divorcio con Vanessa Terkes. Tras haberse separado hace dos años, el alcalde de La Molina, espera que este distanciamiento sirva como “aprendizaje” para ambos:

“No tengo ningún rencor. Son cosas que en su momento pasaron, pero es parte de la vida...el aprendizaje de cada uno”, aseguró el burgomaestre a la conductora de televisión.

Por otro lado, Forsyth aseguró que, si llega a ver a su expareja por Gamarra, la saludaría sin ningún problema.

“Creo que ya pasó el tiempo. Las heridas se terminan curando y no hay que guardar rencores. (Vanessa Terkes) es parte de mí ahora. A todos nos ha afectado (el divorcio). Tal vez por eso me refugié en el trabajo y por eso lo hago las 24 horas del día”, comentó el alcalde descartando los rumores de romance con Alejandra Baigorria quien ya tiene pareja.

NO HUBO ROMANCE CON ALEJANDRA BAIGORRIA

En medio de la pandemia de la COVID-19, el trabajo conjunto que emprendieron Alejandra Baigorria y George Forsyth levantó más de un rumor sobre un posible romance entre los dos.

Sin embargo, tanto la chica reality como el exarquero negaron en su momento un posible vínculo sentimental. Y durante su paso por el programa de Magaly Medina, el exfutbolista aprovechó en deslindar de cualquier nexo con Baigorria.

“Han creado un romance durante la pandemia. Ella tiene su empresa de confección de mascarillas y aprovecharon en crearnos una historia de amor”, dijo. “No [tuvimos un romance], es una gran persona, tiene buen corazón. Ella ha donado material y le deseamos todo lo mejor”, añadió.

Por otro lado, Forsyth aseguró que continúa soltero desde su separación con Vanessa Terkes, un episodio que para él ya es “una etapa cerrada”. “Aún no [me he vuelto a enamorar]. He estado muy metido en mi trabajo”, anotó.

