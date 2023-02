George Forsyth sueña con convertirse en padre. | Fuente: Instagram

George Forsyth sigue trabajando como alcalde de La Victoria. Sin embargo, el exarquero asegura que hay algo que le quita el sueño en lo personal: ser padre.

El alcalde del mencionado distrito confiesa que desde que era joven soñó en tener un hijo: “Hace mucho tiempo quiero ser papá, desde que jugaba”, dijo al diario Trome. A pesar de que no tiene pareja y su supuesta vinculación con Alejandra Baigorria, Forsyth está a la espera de “la candidata perfecta”.

Con respecto a que, si tenía pareja, George Forsyth comentó que su esposa es La Victoria y está enfocado al 100% con su trabajo. Además, por un parte, siente tranquilidad que no tiene su propia familia ya que recibe amenazas constantemente.

“Me quieren hacer daño mafias a las que no les gustan los cambios que hemos hecho. Tengo la tranquilidad de que no van a atentar contra un hijo mío”, comentó.

El exfutbolista también habló sobre los votos que tendría a favor si llegase a postular a la presidencia del Perú ya que, en las encuestas, está como favorito. “La gente había perdido la esperanza en el sector público, pero ven que hacemos las cosas correctamente y reconocen el esfuerzo de mi equipo”, asegura Forsyth.

Con las declaraciones sobre convertirse en padre, los rumores sobre su supuesta relación con Alejandra Baigorria se han hecho más fuerte debido a que la chica reality congeló sus óvulos para ser madre más adelante.

¿DESCARTA ROMANCE?

En una entrevista con el programa ‘En Boca de Todos’, la chica reality aseguró que sí hubo un acercamiento con el alcalde de La Victoria, pero esto solo se dio debido a que iban a trabajar juntos.

“En realidad yo no siento nada ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe. ¿Por qué no pasa (una relación)? Porque de repente no hay la química suficiente”, dijo Alejandra Baigorria. Con estas declaraciones, la joven empresaria puso fin a los rumores de un posible romance con el exarquero de Alianza Lima.

