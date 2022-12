George Forsyth afirma que demanda de Vanessa Terkes pasó al Ministerio Público. | Fuente: Foto: Andina

George Forsyth sorprendió al asegurar que su juicio con Vanessa Terkes, quien lo demandó por violencia familiar, en el 17° Juzgado de Familia de la Corte de Lima, "ya acabó". El actual alcalde de La Victoria señaló que la demanda de su aún esposa "quedó infundada y se archivó en el Poder Judicial".

"Lo bueno es que el juicio en el 17° Juzgado de Familia de la Corte de Lima ya acabó. [Terminó] en que no hay nada. Infundado.[...] Ya pasó a la Fiscalía penal como ocurre con todas las denuncias de violencia", dijo Forsyth en entrevista con la revista Caretas.

El exfutbolista señaló que en todo momento ha recibido el apoyo de su gerente de seguridad ciudadana, Susel Paredes, quien es activista de los derechos de la mujer. "Ella siempre me apoyó. En ningún momento [dudó]. Me respaldó al 100%", agregó.

Asimismo, señaló que desde los 17 años ha estado acostumbrado a vivir en el ojo público, debido a que su carrera como futbolista lo ha expuesto.

"Yo no entendía porque ahora, aunque no me considere, soy político, los políticos son odiados. Antes que era jugador de fútbol era querido por todos. Entonces he bajado de escalón. Cómo me voy a sobrar. Y desde los 17 años ya he vivido este tema de prensa. El fútbol me ha preparado: hay partidos que ganas, hay partidos que pierdes y hay días que te quieres matar", comentó.

DEFENSA DE VANESSA TERKES RESPONDE

Clementina Carrasco, abogada de Vanessa Terkes, confirmó a RPP Noticias que su defensa presentó una apelación a la decisión del Juzgado. Ahora, el Ministerio Público será el encargado de determinar si hubo o no violencia familiar.

La letrada también afirmó que presentó una tacha a las evaluaciones psicológicas ya que la perito que realizó el examen fue la misma para ambas partes.

