El recordado integrante del grupo ‘Torbellino’, Gabriel Calvo, anunció en su cuenta de Instagram que perdió a su madre quien fue víctima del nuevo coronavirus. El artista comentó a sus seguidores sobre el difícil momento que está viviendo y pidió que tomen en serio las medidas de seguridad para evitar el contagio.

Calvo comentó que no pudo despedirse de ella ni mucho menos darle el último adiós. “Este video lo hago para contarles mi experiencia con COVID-19, que definitivamente ha sido la peor”, comienza su mensaje.

El actor reveló que hace unos días su madre murió y fue algo inesperado ya que tenía esperanzas de que se recuperara: “Hace poco más de una semana mi mamá falleció de COVID y ha sido, definitivamente, lo más duro que he tenido que afrontar en mi vida”, aseguro.

Gabriel Calvo confesó que fue difícil conseguir un respirador, una cama en cuidados intensivos y un hospital que la reciba porque la mayoría están ocupados, sin embargo, a pesar de haber conseguido todo para que venza el virus, no lo logró:

“En el caso de mi mamá, a pesar de haber conseguido esto, no le ganó la batalla. Ella era una mujer fuerte, una mujer sana y bueno fue lo que ocurrió”, lamentó.

Además, indicó que no pudo enterrar a su mamá, sino le “entregaron una cajita con sus cenizas”. Calvo aseguró que fue un momento duro y espera que nadie pase lo mismo que él. “Hago este video en su nombre para que se cuiden ustedes y cuiden a su familia porque es muy duro”.

Finalmente, el artista manifestó que la última vez que pudo darle un beso a su mamá fue en marzo ya que no pudo verla ni estar cerca porque se contagió. “Cuando tu familiar tiene COVID no lo ves, no vas a la clínica a estar con él, a darle la mano o a hablar con ella por teléfono, ni nada y si no gana la batalla no lo ves más”, concluyó.

