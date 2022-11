En julio, Vanessa Jerí confirmó su embarazo. Ahora comparte las primeras imágenes donde muestra su estado. | Fuente: Instagram

Alejada de las cámaras, la actriz Vanessa Jerí (recordada por su trabajo en la serie "Mil oficios") había mantenido la reserva respecto a su embarazo. Cuando confirmó su estado, dijo que próximamente encontraría el "momento oportuno" de dar a conocer más detalles. El momento llegó pues acaba de publicar las primeras fotos donde luce su embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, la artista (de 39 años) publicó dos fotos en las que aparece sonriente y muestra su vientre. "En estos meses mi embarazo fue maravilloso, súper tranquilo, dándole el tiempo, la calidad y la tranquilidad que merecía", comentó al respecto.



En el mensaje que acompaña las fotos, Vanessa Jerí explicó que decidió darse una pausa profesional en el 2018 y, pronto, se dio cuenta que estaba en espera. Desde entonces: "nuestros corazones se embriagaron de felicidad y de infinitas emociones hermosas".

Vanessa Jerí se ha referido a su embarazo como maravilloso y tranquilo. | Fuente: Instagram

La recordada actriz de "Mil oficios" le dirigió unas palabras a su futuro hijo o hija: "sé que con tu llegada nuestros días serán los mejores. Llegarás a un hogar lleno de felicidad de tranquilidad y de mucho amor", escribió en Instagram.

Ella pidió que sea fuerte y no tema a lo desconocido. "Te esperamos con todo el amor del mundo", se despidió la actriz.

Vanessa Jerí mantiene una relación estable con el empresario Raúl Gonzáles, quien se desempeña como mánager del futbolista peruano Jefferson Farfán.

Vanessa Jerí sobre su futuro hijo o hija: "Te esperamos con todo el amor del mundo". | Fuente: Instagram

RESERVADA

Cuando confirmó su embarazo, después divulgarse unas imágenes donde lucía un abultado vientre, se describió como una persona "hermética" sobre su vida privada y que se mantendría cautelosa con respecto a sus declaraciones y publicaciones. “No quisiera lucrar con mi embarazo y respeto a las personas que lo hacen”, afirmó la recordada actriz de "Mil Oficios".

QUIERE HACER DRAMA

El año pasado, Vanessa Jerí contó que ha descartado papeles porque le pedían ser la bomba sexy de la pantalla. Ella aseguró que está para probar otras cosas. "Quisiera cambiar de rol y no ser solo la chica sensual, me gustaría hacer algo diferente. Que me prueben en otras cosas porque si no, nunca van a saber", dijo entre risas.