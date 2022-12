Susy Diaz le agradece a Pitbull compartir su popular frase para motivar a sus seguidores | Fuente: Instagram

"Vive la vida y no dejes que la vida te viva" es, sin duda, la frase más popular de Susy Diaz, una especie de mantra que ha hecho famosa durante años. La frase motivadora fue usada por Pitbull, el cantante de "Timber", en sus redes sociales para desear un feliz lunes a sus seguidores a través de las redes sociales.

Los fanáticos peruanos de Pitbull lo instaron a citar a Susy como la autora de la frase (en inglés). La excongresista también usó sus redes sociales para agradecerle al intérprete usar su frase con sus seguidores.

"Gracias muchas gracias Pitbull por utilizar mi frase en versión inglés con tus seguidores. Bendiciones", escribió en la publicación acompañada de la imagen del tweet del cantante.

¿VOLVERÁ AL CONGRESO?

¿Susy Díaz volverá a lanzarse al Congreso? Todo parece indicar que la ex vedette está cada vez más cerca de ser candidata nuevamente. Al parecer, constantes notificaciones de la Policía, la Fiscalía y el propio Congreso la empujan a dejar de lado su retiro político y volver.

En una reciente entrevista, Susy Díaz recordó los 200 mil soles de reparación civil que pagó por el caso Vladimiro Montesinos y reveló que ha recibido un documento que le indica que debe 188 mil soles más de intereses judiciales.

Ante esta situación, la ex congresista no se quedó callada.

"En el periodo pasado me invitaron partidos políticos grandes, pero no acepté, porque quería mi paz. Ahora sí lo haré, mientras ya me preparo para darle al ciudadano una mejor calidad de vida", dijo a Perú21.

