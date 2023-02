Karen Schwarz celebró sus 36 años rodeada de su familia y amigos del espectáculo la saludaron por esta fecha especial. | Fuente: Instagram

Once años atrás, Karen Schwarz conoció la fama gracias al título Miss Perú 2009, que la llevó a participar del certamen de belleza Miss Universo del mismo año, celebrado en las Bahamas. Un salto a la palestra que más adelante le traería su primer acercamiento a la pantalla chica con el programa “El último pasajero”.

Así, de reina de belleza a conductora, Karen Schwarz cumplió recientemente 36 años bajo la conducción del programa “Mujeres al mando” y en medio de su segundo embarazo, fruto de su matrimonio con el cantante Ezio Oliva, con quien ya tiene su primera hija, la pequeña Antonia.

Desde su cuenta de Instagram, la comunicadora publicó una fotografía acompañada de Oliva y su hija, donde confesó emocionada: “Mis 36 acompañados de mi mejor regalo, mi familia. Gracias por tantos mensajes tan lindos, gracias, gracias, gracias”. La imagen obtuvo, hasta el momento, más de 120 mil ‘me gusta’.

SALUDOS CUMPLEAÑEROS

Además, más de una figura del espectáculo y la televisión la saludaron por su onomástico. La cantante Anna Carina comentó: “¡Bella familia! ¡Feliz cumpleaños, Karen! ¡El mejor regalo cumpleañero está por llegar!”. La salsera Daniela Darcourt se sumó a las felicitaciones, con un cariñoso: “Feliz vuelta al sol, mi hermosa Karen Schwarz. ¡Te quiero muchísimo!”.

Según confesó Schwarz a sus seguidores, ella está acostumbrada a celebraciones discretas. “Normalmente no me gusta celebrar más allá de mi tortita y nada más, pero la vida y Diosito me han regalado tanto que mi emoción es grande”, escribió en su Instagram un día antes de cumplir los 36.

LA SORPRESA DE MAGDYEL UGAZ

Entre las varias sorpresas que la exreina de belleza recibió por su cumpleaños, llamó la atención la que le hizo la actriz Magdyel Ugaz.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, Karen Schwarz se mostró muy feliz y agradecida con la actriz, pues esta la sorprendió en la intimidad de su hogar, demostrando así la gran amistad que hay entre las artistas.

Magdyel Ugaz, quien compartió la conducción con Karen Schwarz y Jazmín Pinedo en “Mujeres al mando”, llegó a las 00:22 horas a casa de la cumpleañera con una torta de chocolate en la mano, para cantarle el tradicional tema “Cumpleaños feliz”.

Schwarz y Ezio Oliva recibieron a Magdyel en pijamas, mientras que la pequeña Antonia salió de la cama para cantarle a su mamá en su día. En las imágenes de la red social, se ve a la familia contenta de recibir a la actriz.

